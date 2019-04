Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η Παναγία των Παρισίων, πόσο θα κοστίσει το έργο και πότε θα ξαναβρεί άραγε αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι την αίγλη που χάθηκε στις φλόγες τη νύχτα της 15ης Απριλίου. Αυτή είναι η πρόκληση και το μεγάλο ερώτημα της επόμενης ημέρας για τους Γάλλους.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν υπόσχεθηκε στο διάγγελμα του ότι η Παναγία των Παρισίων θα γίνει πιο ωραία απ’ ό,τι ήταν εντός πενταετίας. «Εναπόκειται σε εμάς να μετατρέψουμε αυτή την καταστροφή σε μια ευκαιρία να ενωθούμε, έχοντας βαθιά επηρεαστεί από αυτό που ήμασταν στο τι πρέπει να είμαστε και να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε. Εναπόκειται σε εμάς να βρούμε το νήμα του εθνικού μας σχεδίου», πρόσθεσε.

Τα θεμέλια για τη Νοτρ Νταμ μπήκαν τον 12ο αιώνα, αλλά η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα μέσα του επόμενου. Οικουμενικό σύμβολο πολιτισμού, συνδέεται όσο λίγα μνημεία με την πολυτάραχη και αιματηρή ιστορία της Γαλλίας και της Ευρώπης.

Το κόστος: Θα εξαρτηθεί από το αν θα χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές τεχνικές ή νέες τεχνολογίες, όμως οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε κάθε περίπτωση θα ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Οι δωρεές πιθανότατα θα καλύψουν το ποσό. «Αυτή τη φορά, δεν θα μας λείψουν τα χρήματα», σχολίασε ο δημοσιογράφος Στεφάν Μπερν, γνωστός για τις πολιτιστικές εκπομπές του στη γαλλική τηλεόραση, αναφερόμενος στη δυσκολία να βρεθούν χρηματοδότες για άλλους πολιτιστικούς θησαυρούς που κινδυνεύουν.

Notre-Dame's entire wooden roof was destroyed by the fire on Monday night.

Η χρονική διάρκεια: Οι γνώμες διχάζονται. Σύμφωνα με τον Μπερν, θα χρειαστούν «το ελάχιστο δέκα με είκοσι χρόνια», ξεκινώντας από την εκτίμηση των ζημιών μέχρι την πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Για τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως το καθάρισμα και το στέγνωμα του κτιρίου θα χρειαστεί επίσης χρόνος. Οι ειδικοί σημειώνουν πάντως ότι αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά, οι εταιρείες που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία μπορούν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση σχετικά γρήγορα.

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Ζακ Λανγκ ωστόσο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε μια τριετία και να μην τραβήξει για 15-20 χρόνια.

This is the footage that astonished the world in the 24 hours since fire took hold of Paris's Notre-Dame cathedral

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 16, 2019