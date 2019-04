«Τα βιτρό κατεστραμμένα από τις εκρήξεις, το βέλος καταρρέοντας άνοιξε μία οπή επάνω από το ιερό: εικόνα βομβαρδισμού στο μνημείο των 850 ετών, που άντεξε τόσους πολέμους». Είναι η περιγραφή του Φιλίπ Μαρσέ, του επί 31 χρόνια γενικού βικάριου της αρχιεπισκοπής του Παρισιού . Ηταν από τους πρώτους που μπήκε στην Νοτρ Νταμ μετά την πυρκαγιά «στον ομφαλό της ιστορίας της Γαλλίας και του Παρισιού». Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε βαριά κατά την «άνιση» μάχη που δόθηκε ανήμερα της Μεγάλης Δευτέρας των Καθολικών.

«Στη αρχή όλα ήταν μαύρα και υπήρχε στο βάθος ο μεγάλος κίτρινος σταυρός φωτισμένος από τις φλόγες», περιγράφει ο κληρικός που πέρασε όλη την νύκτα «στο προσκέφαλο της Παναγίας».

«Δεξιά του σταυρού αυτού, υπάρχει ένα άγαλμα της Μαρίας.Είναι όρθια, υπάρχει ο σταυρός και η Παναγία, εκεί στην καρδιά της Νοτρ Νταμ».

INSIDE NOTRE DAME: Footage shows smoldering interior of Paris' iconic Notre Dame cathedral. Firefighters this morning declared success in their battle to extinguish the flames that engulfed the building. https://t.co/4d0RPNfXte pic.twitter.com/ck50sGakMf — ABC News (@ABC) April 16, 2019

Και στην μέση όλων αυτών, «ένα ρομπότ που έριχνε νερό». «Και οι σπίθες από το λιωμένο μολύβι που έπεφταν από την στέγη».

«Φλόγες σε περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα»

Λίγο πριν από τις 10:00 (11:00 ώρα Ελλάδας) ο εκπρόσωπος των 500 πυροσβεστών που έδιναν μάχη από τις 19.00 χθες, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον εστίες.

«Το θέμα για τους πυροσβέστες του Παρισιού ήταν μέχρι το πρωί να διαφυλάξουν τα δύο κωδωνοστάσια, το Βόρειο και το Νότιο, για να εξασφαλίσουν ότι οι πύργοι δεν θα πληγούν. Και αυτό συνέβη», υπογράμμισε εκφράζοντας επίσης τη χαρά του για τη διάσωση «των δύο κωδωνοστασίων, των δύο πύργων και έργων».

Μακρόν: Αποφύγαμε τα χειρότερα

«Η Νοτρ Νταμ είναι η ιστορία μας, η λογοτεχνία μας, μέρος της ψυχής μας, ο τόπος όπου βιώσαμε όλα τα μεγάλα γεγονότα, τις επιδημίες, τους πολέμους, τις απελευθερώσεις μας, είναι το επίκεντρο των ζωών μας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Last minutes of the tower of #NotreDame 💔😢 pic.twitter.com/NoCzD2tULn — Süleyman Ahmad (@SuleymanAhmad) April 16, 2019

Παγκόσμια εκστρατεία για την ανοικοδόμηση

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε ότι ξεκινά εκστρατεία για την ανοικοδόμηση του ναού, καλώντας τα «σπουδαιότερα ταλέντα» στη Γαλλία και πέραν αυτής να συμβάλλουν στην αποκατάσταση του παρισινού μνημείου.

‘Αμεσα ανταποκρίθηκε ο μεγιστάνας Φρανσουά Ενρί Πινό του Kering (Gucci) ανακοινώνοντας δωρεά 100 εκατ. ευρώ. Ο μεγάλος ανταγωνιστής του, η οικογένεια Αρνό του ομίλου LVMH απάντησε λίγο αργότερα ανακοινώνοντας δωρεά ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό πρότεινε παράλληλα τη διεξαγωγή στην γαλλική πρωτεύουσα «διεθνούς διάσκεψης δωρητών» για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων.

«Οι πυροσβέστες, ήρωες»

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν την πέτρινη κτιριακή δομή και τα δύο κωδωνοστάσια, ωστόσο κατέρρευσε μεγάλο μέρος της οροφής αφήνοντας άναυδη τη Γαλλία και όλο τον κόσμο.

Η φωτιά, εξαπλώθηκε αστραπιαία στην οροφή του γοτθικού κτιρίου, φθάνοντας στο βέλος της, που κατέρρευσε, ακολουθούμενο από ουσιαστικά όλη τη στέγη.

Onlookers watch in disbelief at the moment the spire atop the Notre Dame cathedral collapses. https://t.co/pY6TExJXWx pic.twitter.com/EOhNOaVtNs — ABC News (@ABC) April 15, 2019

Ανεκτίμητα κειμήλια και έργα τέχνης: Τι χάθηκε ή τι σώθηκε

Στον θησαυρό της Παναγίας των Παρισίων, που σώθηκε από ολική καταστροφή, συγκαταλέγονται, ένα κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό και ένα καρφί που φέρεται να είναι από την Σταύρωση.

Σώθηκε και μεταφέρθηκε στο δημαρχείο Παρισιού, ο πιο πολύτιμος θησαυρός της Παναγίας των Παρισίων, το χρυσό στεφάνι με τα 70 αγκάθια, το οποίο επρόκειτο να εκτεθεί τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το ακάνθινο στεφάνι αγόρασε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ο Λουδοβίκος Θ’, ο οποίος ήθελε να εδραιώσει τη φήμη του Παρισιού ως θρησκευτικό κέντρο. Μάλιστα, φέρεται να έβγαζε τα αγκάθια και να τα έστελνε ως δώρα σε άλλους ηγεμόνες.

Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του ναού ήταν αποκαρδιωτικές.

Images from inside Notre Dame cathedral offer glimpse of damage after devastating fire. https://t.co/Ubr8ZRT3o6 pic.twitter.com/nWKXnstW56 — ABC News (@ABC) April 16, 2019

Οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν κάποιους από τους ανεκτίμητους μεγάλους πίνακες ζωγραφικής έγκαιρα, αναφέρουν Γάλλοι κληρικοί.

Τα ροζ βιτρό, που «αποτελούν ένα από τα σπουδαία αριστουργήματα του Χριστιανισμού», δεν είναι ακόμα γνωστό πόσο έχουν καταστραφεί.

Μόλις την Πέμπτη μετακινήθηκαν για συντήρηση και καθαρισμό του χώρου 16 θρησκευτικά αγάλματα.

Αποσβολωμένοι, παριζιάνοι, τουρίστες, καθολικοί, άθεοι, μουσουλμάνοι, αδυνατούσαν να πάρουν τα μάτια τους από το θέαμα της πύρινης κόλασης στην Παναγία των Παρισίων, στο Ιλ ντε λα Σιτέ, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κάποιοι έψαλλαν το «Χαίρε Μαρία», άλλοι προσεύχονταν γονατιστοί. Έβρεχε στάχτη.

Thousands attend Paris vigil, singing hymns and reciting prayers hours after fire engulfs Notre-Dame Cathedral pic.twitter.com/DetAm2MDZN — Reuters Top News (@Reuters) April 16, 2019

Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για τη φωτιά. Πολλές πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία πάντως ανέφεραν ότι η επικρατέστερη εκδοχή είναι το ατύχημα.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς προς το παρόν αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης, προΰπολογισμού 6.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παγκόσμια θλίψη

Η γαλλική γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προφανώς απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που προέτρεψε τις γαλλικές αρχές να «δράσουν γρήγορα» και να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστικά αεροσκάφη, επισήμανε ότι αυτό δεν εξεταζόταν καν: η ρίψη νερού από αέρος θα μπορούσε να καταστρέψει το γοτθικό κτίριο-κόσμημα ολοσχερώς.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε τη θλίψη της για την πυρκαγιά στον γοτθικό καθεδρικό ναό, «σύμβολο της Γαλλίας και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού μας». Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι διαβεβαίωσε ότι οι σκέψεις της βρίσκονται στον γαλλικό λαό και στους πυροσβέστες που μάχονταν με τη «φρικτή πυρκαγιά».

Η πυρκαγιά που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στη διάρκεια της νύκτας προκαλεί «οδύνη στην καρδιά των Ρώσων», δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ πρότεινε η Μόσχα να στείλει «τους καλύτερους Ρώσους ειδικούς» για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του μνημείου.

Το Βατικανό ανέφερε ότι η φωτιά σε αυτό το «σύμβολο του Χριστιανισμού στη Γαλλία και στον κόσμο» του προκάλεσε σοκ και λύπη και διαβεβαίωσε ότι η Αγία Έδρα «προσεύχεται» για τους πυροσβέστες.

Ύστερα από εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Γεώργιος Γεννηματάς επικοινώνησε με τον εδώ Πρέσβη της Γαλλίας κ. Christophe Chantepy και του ζήτησε να μεταφέρει στον πρόεδρο Μακρόν αισθήματα βαθιάς θλίψης και ειλικρινούς αλληλεγγύης για το τραγικό συμβάν της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ναό της Παναγίας των Παρισίων.

«Η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων μας θλίβει βαθιά. Δεν αποτελεί μόνο εθνική καταστροφή για τη Γαλλία, αλλά και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Εμανουέλ Μακρόν,είμαστε στο πλευρό σας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων μάς θλίβει βαθιά. Δεν αποτελεί μόνο εθνική καταστροφή για τη Γαλλία, αλλά και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. @emmanuelMacron, είμαστε στο πλευρό σας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 15, 2019

«Οι εικόνες της Παναγίας των Παρισίων στις φλόγες είναι απολύτως αποκαρδιωτικό να τις βλέπεις. Η Παναγία των Παρισίων είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό αξιοθέατο του Παρισιού, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Όλες μας οι σκέψεις και οι προσευχές είναι απόψε με τον Γαλλικό λαό», έγραψε πριν από λόγο στο λογαριασμό του στο Twitter στα αγγλικά ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων.

The images of #NotreDame in flames are absolutely heartbreaking to watch. Notre-Dame is a historical and religious landmark of Paris, of France and of Europe. All our thoughts and prayers are with the French people tonight. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 15, 2019

Με δύο tweet, στα ελληνικά και τα γαλλικά, αργά χθες το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη λύπη του για την καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων. «Δεν υπάρχουν λέξεις για να εκφράσουμε την θλίψη μας για την καταστροφική πυρκαγιά που πλήττει την Παναγία των Παρισίων, σύμβολο της Πόλης του Φωτός» ανέφερε η ανάρτηση στο Twitter του ΥΠΕΞ εκφράζοντας ταυτόχρονα και «την αμέριστη συμπαράστασή μας στη Γαλλία και τον γαλλικό λαό σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή».

Τη βαθιά θλίψη της για την καταστροφή που υπέστη ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την προσπάθεια αποκατάστασης του καθεδρικού ναού του Παρισιού.

«Ανείπωτη θλίψη προκαλεί σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στο γαλλικό λαό, σε όλους μας, η τεράστια καταστροφή που υπέστη η Παναγία των Παρισίων» δήλωσε η Φώφη Γεννηματά επισημαίνοντας πως «χάνεται ένα μνημείο μοναδικής τέχνης, αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής, σύμβολο για τον παγκόσμιο πολιτισμό, συνδεδεμένο με εξαιρετικά σημαντικές στιγμές της γαλλικής και της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Ο επικεφαλής του Ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης έγραψε: «Η Παναγία των Παρισίων ήταν και θα παραμείνει η δική μας κυρία. Όλοι μας στεκόμαστε δίπλα στους βουβούς από τη θλίψη Παριζιάνους».

Με ανάρτηση στο Twitter εκφράζει συμπαράσταση και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Το αποψινό δράμα στο Παρίσι είναι δράμα ολόκληρης της ανθρωπότητας…😢#NotreDame #paris pic.twitter.com/xsyNjApPxn — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) April 15, 2019

Η Νοτρ Νταμ, που άρχισε να οικοδομείται το 1163 και ολοκληρώθηκε περίπου έναν αιώνα αργότερα, θεωρείται υπόδειγμα της γαλλικής γοτθικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.

Να σημειωθεί ότι στις 2 Δεκεμβρίου 1804 στο Ναό αυτό στέφθηκε Αυτοκράτορας ο Ναπολέων Α΄ Βοναπάρτης, ενώ ο ναός αποτέλεσε την έμπνευση για τη συγγραφή του γνωστού κλασσικού μυθιστορήματος «Η Παναγιά των Παρισίων» του Βίκτωρος Ουγκώ. Φυσικά, αποτελεί Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η μεγάλη καμπάνα της ανήγγειλε στις 24 Αυγούστου 1944 την απελευθέρωση της πόλης από τους ναζί, ενώ 26 χρόνια μετά εκεί κηδεύτηκε ο αρχηγός της γαλλικής Αντίστασης, ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ1/ Ρεπορτάζ: Αντριάννα Μαγγανιά, Δημήτρης Απόκης

Μοιράσου το άρθρο: