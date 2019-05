Πτήση της Air France από το Παρίσι με προορισμό τη Βομβάη εξέδωσε σήμα κινδύνου και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ισφαχάν του Ιράν, σύμφωνα με το έγκυρο Flightradar24.

Οι λόγοι για τους οποίους το αεροσκάφος της Air France εξέπεμψε σήμα κινδύνου είναι άγνωστοι.

#AF218, Paris-Mumbai, descending near Isfahan and squawking 7700. Reason unknown at the moment. https://t.co/pMtRHNoevF pic.twitter.com/3nGBYJfmuY

— Flightradar24 (@flightradar24) May 8, 2019