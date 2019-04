«Η Νοτρ Νταμ είναι η ιστορία μας, η λογοτεχνία μας, μέρος της ψυχής μας, ο τόπος όπου βιώσαμε όλα τα μεγάλα γεγονότα, τις επιδημίες, τους πολέμους, τις απελευθερώσεις μας, είναι το επίκεντρο των ζωών μας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπροστά σε ό,τι απέμεινε από το γοτθικό μνημείο 1000 ετών, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στις στις 19:50 και οι φλόγες τέθηκαν «υπό έλεγχο» τα ξημερώματα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε βαριά κατά την «άνιση» μάχη που δόθηκε ανήμερα της Μεγάλης Δευτέρας των Καθολικών, για να σωθεί η Παναγία των Παρισίων.

«Η κτιριακή δομή σώθηκε»

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν την πέτρινη κτιριακή δομή και τα δύο κωδωνοστάσια, ωστόσο κατέρρευσε μεγάλο μέρος της οροφής αφήνοντας άναυδη τη Γαλλία και όλο τον κόσμο.

Η φωτιά, εξαπλώθηκε αστραπιαία στην οροφή του γοτθικού κτιρίου, φθάνοντας στο βέλος της, που κατέρρευσε, ακολουθούμενο από ουσιαστικά όλη τη στέγη.

Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για την έκβαση της προσπάθειας να περισωθούν θρησκευτικά κειμήλια και — ανεκτίμητης αξίας — έργα τέχνης.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να δώσουν μάχη με τον καπνό και με το λιωμένο μολύβι που έσταζε στην προσπάθειά τους να σώσουν κάποιους από τους θησαυρούς. Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του ναού είναι όμως αποκαρδιωτικές.

Ένα αγκάθινο στεφάνι διακοσμημένο με χρυσό κι ένα άμφιο που φόραγε ο Λουδοβίκος ο Θ΄, επίσης γνωστός ως ο Λουδοβίκος ο Άγιος, μονάρχης της Γαλλίας τον 13ο αιώνα, σώθηκαν, είπε ο μονσινιόρος Πατρίκ Σοβέ, ιερωμένος αρμόδιος για τη διαχείριση της Παναγίας των Παρισίων. Αλλά οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν κάποιους από τους ανεκτίμητους μεγάλους πίνακες ζωγραφικής έγκαιρα, πρόσθεσε.

Μακρόν: Έναρξη εκστρατείας συγκέντρωσης κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση

«Το χειρότερο αποφεύχθηκε, έστω κι αν η μάχη δεν έχει ακόμη κερδηθεί τελείως», είπε ο Γάλλος πρόεδρος μετά τα μεσάνυχτα σε δημοσιογράφους, καθώς πυροσβέστες συνέχιζαν τις προσπάθειές τους.

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε ότι ξεκινά εκστρατεία για την ανοικοδόμηση του ναού, καλώντας τα «σπουδαιότερα ταλέντα» στη Γαλλία και πέραν αυτής να συμβάλλουν στην αποκατάσταση του παρισινού μνημείου.

Αποσβολωμένοι, παριζιάνοι, τουρίστες, καθολικοί, άθεοι, μουσουλμάνοι, αδυνατούσαν να πάρουν τα μάτια τους από το θέαμα της πύρινης κόλασης στην Παναγία των Παρισίων, στο Ιλ ντε λα Σιτέ, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κάποιοι έψαλλαν το «Χαίρε Μαρία», άλλοι προσεύχονταν γονατιστοί. Έβρεχε στάχτη.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για τη φωτιά. Πολλές πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία πάντως ανέφεραν ότι η επικρατέστερη εκδοχή είναι το ατύχημα.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς προς το παρόν αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης, προΰπολογισμού 6.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σοκ και συμπαράσταση

Η γαλλική γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προφανώς απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που προέτρεψε τις γαλλικές αρχές να «δράσουν γρήγορα» και να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστικά αεροσκάφη, επισήμανε ότι αυτό δεν εξεταζόταν καν: η ρίψη νερού από αέρος θα μπορούσε να καταστρέψει το γοτθικό κτίριο-κόσμημα ολοσχερώς.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε τη θλίψη της για την πυρκαγιά στον γοτθικό καθεδρικό ναό, «σύμβολο της Γαλλίας και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού μας». Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι διαβεβαίωσε ότι οι σκέψεις της βρίσκονται στον γαλλικό λαό και στους πυροσβέστες που μάχονταν με τη «φρικτή πυρκαγιά».

Το Βατικανό ανέφερε ότι η φωτιά σε αυτό το «σύμβολο του Χριστιανισμού στη Γαλλία και στον κόσμο» του προκάλεσε σοκ και λύπη και διαβεβαίωσε ότι η Αγία Έδρα «προσεύχεται» για τους πυροσβέστες.

Ύστερα από εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Γεώργιος Γεννηματάς επικοινώνησε με τον εδώ Πρέσβη της Γαλλίας κ. Christophe Chantepy και του ζήτησε να μεταφέρει στον πρόεδρο Μακρόν αισθήματα βαθιάς θλίψης και ειλικρινούς αλληλεγγύης για το τραγικό συμβάν της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ναό της Παναγίας των Παρισίων.

«Η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων μaς θλίβει βαθιά. Δεν αποτελεί μόνο εθνική καταστροφή για τη Γαλλία, αλλά και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Εμανουέλ Μακρόν,είμαστε στο πλευρό σας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Οι εικόνες της Παναγίας των Παρισίων στις φλόγες είναι απολύτως αποκαρδιωτικό να τις βλέπεις. Η Παναγία των Παρισίων είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό αξιοθέατο του Παρισιού, της Γαλλίας και της Ευρώπης. Όλες μας οι σκέψεις και οι προσευχές είναι απόψε με τον Γαλλικό λαό», έγραψε πριν από λόγο στο λογαριασμό του στο Twitter στα αγγλικά ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων.

The images of #NotreDame in flames are absolutely heartbreaking to watch. Notre-Dame is a historical and religious landmark of Paris, of France and of Europe. All our thoughts and prayers are with the French people tonight.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 15, 2019