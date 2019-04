Ημιφορτηγό εξερράγη αργά το μεσημέρι την ώρα που πυροτεχνουργοί προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν μηχανισμό, στο Κολόμπο, ενώ τουλάχιστον 87 πυροκροτητές εντοπίστηκαν σε σταθμό λεωφορείων, την επομένη των επιθέσεων αυτοκτονίας σε καθολικές εκκλησίες και πολυτελή ξενοδοχεία. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 290 νεκρούς και τους 500 τραυματίες. Τουλάχιστον δύο από τις συνολικά οκτώ επιθέσεις που διαπράχθηκαν έγιναν από βομβιστές-καμικάζι, σύμφωνα με την αστυνομία. Tρεις πολίτες της Δανίας, τουλάχιστον πέντε Βρετανοί, ένας Κινέζος, ένας Ολλανδός και δύο Τούρκοι περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί σε ταξιδιωτική οδηγία του ότι «τρομοκράτες ενδέχεται να επιτεθούν απροειδοποίητα». Στην έκτακτη ταξιδιωτική οδηγία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρονται ως πιθανοί στόχοι «τουριστικοί προορισμοί, συγκοινωνιακούς κόμβοι, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, χώροι λατρείας, αεροδρόμια και άλλοι δημόσιοι χώροι.

Νωρίτερα, η αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι αρκετοί υπήκοοι των ΗΠΑ σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Τοπική ισλαμιστική οργάνωση, το National Thowheeth Jama’ath (NTJ), βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις αυτοκτονίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. «Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν πως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις βρίσκονται πίσω από ντόπιους τρομοκράτες. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος θα ζητήσει τη βοήθεια ξένων χωρών», όπως ανακοινώθηκε.

Οι αρχές της χώρας παραδέχτηκαν ότι πριν από δέκα μέρες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες για επιθέσεις αυτοκτονίας σε ναούς από μια μικρή ισλαμιστική οργάνωση.

Ο πρόεδρος θα κηρύξει επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, της Δευτέρας (21:30 ώρα Ελλάδας). Το μέτρο αυτό, που δίνει στην αστυνομία και στον στρατό εκτεταμένες εξουσίες προκειμένου να συλλαμβάνουν και να ανακρίνουν υπόπτους χωρίς δικαστικές εντολές, τέθηκε σε ισχύ σε διάφορες περιστάσεις στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με τους αυτονομιστές Ταμίλ.

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν όταν καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κατά τη διάρκεια εφόδου της αστυνομίας σε σπίτι όπου βρίσκονταν ύποπτοι.

Η αστυνομία στη Σρι Λάνκα έχει συλλάβει συνολικά 24 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται, ενώ μέχρι αυτήν την ώρα οι αρχές μιλούν για επτά βομβιστές αυτοκτονίας.

Η πρώτη επίθεση έγινε στην κατάμεστη από οικογένειες εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο και όπως δείχνει ερασιτεχνικό βίντεο ήταν πανίσχυρη.

Επικράτησε χάος μέσα και έξω από τον ιστορικό ναό, η οροφή του οποίου κατέρρευσε.

Αμέσως μετά χτυπήθηκαν ο ναός του Αγίου Σεβαστιανού και μια εκκλησία στα ανατολικά της νησιωτικής χώρας.

Άλλες δύο φονικές εκρήξεις, η έβδομη και η όγδοη, έγιναν όταν οι αστυνομικοί περικύκλωσαν υπόπτους.

Σύμφωνα με τους Times της Σρι Λάνκα βρέθηκε και εξουδετερώθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε δρόμο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του «Bandaranaike»

Δύο εκκλησίες και τέσσερα ξενοδοχεία στο Κολόμπο, καθώς και τρίτη εκκλησία στη βορειοανατολική ακτή της Σρι Λάνκα, στην Μπατικαλόα, αποτέλεσαν στόχους των τρομοκατών, συνοψίζεται στο τελευταίο επίσημο ανακοινωθέν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε αργά χθες Κυριακή ότι διαπράχθηκαν μια επίθεση με εμπρηστική βόμβα εναντίον τεμένους στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας και εμπρησμοί δύο καταστημάτων που ανήκουν σε μουσουλμάνους σε δυτική περιοχή.

Μέχρι σήμερα, η χριστιανική κοινότητα, η οποία επλήγη περισσότερο από τις χθεσινές επιθέσεις, είχε παραμείνει εκτός των μακραίωνων συγκρούσεων μεταξύ ινδουϊστών Ταμίλ και βουδιστών σινγκαλέζων. Οι χριστιανοί μάλιστα θεωρούνταν ευρέως ως ενοποιητική δύναμη, ενώ μαινόταν επί δεκαετίες εμφύλια σύρραξη με τους αυτονομιστές μειονοτικούς Ταμίλ, που τερματίστηκε πριν από μια δεκαετία.

Αναφορικά με τις εντάσεις βουδιστών και μουσουλμάνων τα τελευταία χρόνια αναδύθηκε η υπερεθνικιστική θρησκευτική οργάνωση Μπόντου Μπάλα Σένα, που προωθεί ρητορική μίσους απέναντι στους μουσουλμάνους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ως και το 8% του πληθυσμού της χώρας των 22 εκατομμυρίων.

Τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του Δανού δισεκατομμυριούχου Αντερς Χολς Πόβλσεν έχασαν τη ζωή τους στις βομβιστικές επιθέσεις της Σρι Λάνκα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπος στο BBC.

Η οικογένεια επισκεπτόταν τη χώρα για τις διακοπές του Πάσχα. Ο Χολς Πόβλσεν είναι ιδιοκτήτης της διεθνούς αλυσίδας ενδυμάτων Bestseller. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος στον κολοσσό ενδυμάτων Asos και ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Έντονη είναι η καταδίκη από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μας. Για έκφραση ακραίας βαρβαρότητας μίλησε ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος.

Τα τραγικά νέα για τις βομβιστικές επιθέσεις μας γεμίζουν θλίψη και αποτροπιασμό, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Φρίκη και οργή προκαλούν οι επιθέσεις ανήμερα του καθολικού Πάσχα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε «την εγκάρδια εγγύτητά του με την χριστιανική κοινότητα» στη Σρι Λάνκα στο παραδοσιακό αναστάσιμο μήνυμά του Urbi et Οrbi.

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν, ανήμερα του εορτασμού του Πάσχα των Δυτικών.

Στο μεταξύ, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, που μιλούσε για 138 εκατομμύρια νεκρούς, αποσύρθηκε ενώ επί 20 λεπτά έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου.

Re: Trump's tweet about "138 million people" being killed in Sri Lanka, which stayed up for 20 minutes today: When someone can't get the little stuff right, it makes you worry about the big stuff. pic.twitter.com/YwC4bDFq30

— Brian Stelter (@brianstelter) April 21, 2019