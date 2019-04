Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων. Η στέγη του Ναού κατέρρευσε εντελώς, ενώ το Ιλ ντε λα Σιτέ, η νησίδα στον ποταμό Σηκουάνα όπου βρίσκεται η Παναγία των Παρισίων, εκκενώνεται, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 18:50 (19:50 ώρα Ελλάδας). Το εντυπωσιακό βέλος, η κορυφή του κωδωνοστασίου κατέρρευσε λίγο πριν από τις 20:00 (21:00).

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη στέγη του Καθεδρικού, όπου υπήρχαν σκαλωσιές λόγω των εργασιών συντήρησης που ήταν σε εξέλιξη, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκαν στο βέλος της εκκλησίας.

Ένας εκπρόσωπος του ναού είπε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες όλος ο ξύλινος σκελετός, που χρονολογείται από το 19ο αιώνα από τη μία πλευρά και από τον 13ο από την άλλη. «Όλα καίγονται (…) δεν θα απομείνει τίποτα», είπε ο Αντρέ Φινό.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί πάνω από την πόλη και στάχτες πέφτουν σε μεγάλη έκταση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε το προγραμματισμένο για απόψε διάγγελμά του προς το Έθνος, λόγω της «τρομαχτικής πυρκαγιάς» που μαίνεται στον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο του Ελιζέ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, o Γάλλος πρόεδρος σημείωσε:

«Η Παναγία των Παρισίων στις φλόγες. Έντονη συγκίνηση για ολόκληρο το έθνος. Οι σκέψεις προς όλους τους καθολικούς και προς όλους τους Γάλλους. Όπως όλοι οι συμπατριώτες μας, εκφράζω τη λύπη μου που βλέπω να καίγεται αυτό το κομμάτι όλων μας».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας γνωστοποίησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σημειώνοντας ότι οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Από την πλευρά του, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την πυρκαγιά.

Η Δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό έγραψε στο Twitter ότι «μια τρομερή πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στον Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων» και ότι «οι πυροσβέστες προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο», ενώ ζήτησε από «όλες και όλους να σεβαστούν την περίμετρο ασφαλείας».

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι ο Καθεδρικός της Παναγίας των Παρισίων είναι ένα «σύμβολο της Γαλλίας» και «του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού».

«Αυτές οι φρικτές εικόνες της Παναγίας των Παρισίων να καίγεται μας πληγώνουν. Η Παναγία των Παρισίων είναι σύμβολο της Γαλλίας και του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Οι σκέψεις μας είναι με τους Γάλλους φίλους μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Στέφεν Ζάιμπεργκ.

«Η Παναγία των Παρισίων καίγεται και μαζί οι καρδιές μας. Οι σκέψεις μας είναι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους Γάλλους φίλους μας», ανέφερε με tweet ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Χάικο Μάας, εκφράζοντας τη στήριξή του στη Γαλλία για την τεράστια πυρκαγιά που κατακαίει τον Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι εκφράζει επίσης τις «καρδιές» όλων των Γερμανών.

Την φρίκη του για την πυρκαγιά που μαίνεται στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτρέποντας τις δυνάμεις να «δράσουν γρήγορα».

«Πόσο φρικτό να βλέπει κανείς την γιγαντιαία πυρκαγιά στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουν εναέριες ρίψεις νερού για να την σβήσουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα», είπε με tweet του ο Τραμπ.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019