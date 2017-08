Περίπου 40.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στη Βοστόνη για να καταγγείλουν τον ρατσισμό και την ακροδεξιά, μετά τα προ εβδομάδος βίαια επεισόδια της Σάρλοτσβιλ και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ακολούθησαν.

Ωστόσο, η κινητοποίηση αμαυρώθηκε από αψιμαχίες με την αστυνομία ενώ έγιναν και 27 συλλήψεις, όταν αποχωρούσαν μόλις μερικές δεκάδες ακροδεξιοί που είχαν προγραμματίσει μία αντι-συγκέντρωση.

Ο Aμερικανός πρόεδρος, ο οποίος βάλλεται πανταχόθεν επειδή δεν κατήγγειλε ξεκάθαρα την άκρα δεξιά, υιοθέτησε συμφιλιωτικό τόνο για τη χθεσινή διαδήλωση, γράφοντας στο Twitter: «Θέλω να χαιρετίσω τους πολυάριθμους διαδηλωτές που εκφράζονται εναντίον της μισαλλοδοξίας και του μίσους. Η χώρα μας θα ενωθεί ξανά σύντομα».

I want to applaud the many protestors in Boston who are speaking out against bigotry and hate. Our country will soon come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017