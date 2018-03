Τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό New York 1, όταν το ελικόπτερο τουρισμού στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη χθες βράδυ, στο Ιστ Ρίβερ, στη Νέα Υόρκη.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν τη συντριβή ελικοπτέρου στο ποτάμι.

Amateur video footage of helicopter crash landing in E. River Dr., New York City Manhattan 90s pic.twitter.com/deFBuk39Am — Shield 1631 (@Shield1631) March 11, 2018

Ο πιλότος επέζησε και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

Victim of New York City helicopter crash seen treated by emergency crew and rushed to an ambulance. https://t.co/363xIKBsYe pic.twitter.com/ThxWBBsaau — CBS News (@CBSNews) March 12, 2018

Δεν είναι γνωστή καμιά λεπτομέρεια για τους ανθρώπους που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

#UPDATE 2 killed, 3 remain in critical condition and 1 rescued in a helicopter crash in New York City's East River pic.twitter.com/drxuuyILQ2 — China Xinhua News (@XHNews) March 12, 2018

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Άπερ Ιστ Σάιντ, όχι μακριά από το Σέντραλ Παρκ, στο Μανχάταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το New York 1.

Video footage shows survivor emerging from the helicopter crash in New York City's East River, officials tell CBS New York. @CBSNews via @AlexSilverman pic.twitter.com/GGRmvTk7Mi — Real News Line (@RealNewsLine) March 12, 2018

Η FAA, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άνθρωποι περιλαμβανομένου του πιλότου, συνετρίβη κοντά στο βόρειο άκρο του Ρούζβελτ Άιλαντ περί τις 19:00 και πρόσθεσε πως διενεργεί έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

