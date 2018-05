Τη συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας και ΠΓΔΜ, Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ, στις 17 Μαΐου στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφης ΕΕ-Δ. Βαλκανίων, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μάθιου Νίμιτς με δήλωσή του μετά την 6ωρη συνάντηση που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά και Νικόλα Ντιμιτρόφ.

Όπως είπε ο κ. Νίμιτς, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν σήμερα ακόμα μία «πολύ σοβαρή συνάντηση», «με σκληρή, εντατική και θετική δουλειά» προετοιμάζοντας τη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών.

Την ίδια ώρα, έξυπνη χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά να διοργανώσει στο Σούνιο τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών Βίσεγκραντ και Δυτικών Βαλκανίων, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Πάιατ επισημαίνει ακόμα πως η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως χώρας που χτίζει γέφυρες στην περιοχή.

Smart call by @GreeceMFA bringing Visegrad and West Balkans Foreign Ministers to Sunion on a weekend like this…underlining Greece’s role as a builder of bridges across the region. pic.twitter.com/g4ehRR5VNp

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) May 12, 2018