Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της αυριανής ψηφοφορίας για τη συμφωνία του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες για το Brexit.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός βρισκόταν αντιμέτωπη με μία κοινοβουλευτική πανωλεθρία, αφού τουλάχιστον 100 βουλευτές του κόμματός της είχαν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν τη συμφωνία.

Η ίδια επέμεινε ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία αλλά θα προσπαθήσει να κατευνάσει τις ανησυχίες των βουλευτών για το θέμα των συνόρων Βόρειας Ιρλανδίας – Ιρλανδίας.Η ημερομηνία για νέα κοινοβουλευτική ψηφοφορία για συμφωνία Brexit της Τερέζα Μέι, θα εξαρτηθεί από το πότε η βρετανίδα πρωθυπουργός λάβει τις διαβεβαιώσεις που χρειάζεται για να ικανοποιήσει τους βουλευτές, δήλωσε εκπρόσωπος της.

"On one issue, the Northern Ireland backstop, there remains widespread and deep concern"

