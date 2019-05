Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για έναν καταιγισμό ρουκετών που εκτοξεύθηκαν το πρωί εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.Ο Ιμάντ Νάσερ, 22 ετών, σκοτώθηκε στη διάρκεια ενός πλήγματος στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

#BREAKING Around 50 rockets fired at Israel from Gaza: Israeli army pic.twitter.com/uZ8kCYF5U8

Σχεδόν 100 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα το πρωί από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας την αντίδραση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού που στοχοθέτησαν θέσεις της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

IDF says over 90 missiles launched from Gaza, dozens intercepted

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 90 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα, κάποιες από τις οποίες έφτασαν βαθιά στο νότιο Ισραήλ, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα. Εξάλλου πολλές από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Αξιωματούχοι στη Γάζα επεσήμαναν ότι τρεις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές που έπληξαν τουλάχιστον τρεις περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

There were no reports of casualties from the attacks, with dozens of rockets reportedly intercepted by air defenses. https://t.co/ENMg9ZgHiN

— DW News (@dwnews) May 4, 2019