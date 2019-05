Το κτήριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του τουρκικού πρακτορείου Anadolu στη Λωρίδα της Γάζας βομβαρδίστηκε το Σάββατο από αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του πρακτορείου στην Ιερουσαλήμ, τουλάχιστον πέντε ρουκέτες έπληξαν το κτήριο, αφού προηγουμένως οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν βάλει με προειδοποιητικά πυρά. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

[in photos] – Anadolu Agency’s office hit by Israeli forces in Gaza Strip https://t.co/2pvPtQPT0z pic.twitter.com/JiDcYXRd19

Τούρκοι και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν με τον εντονότερο τρόπο την επίθεση αυτή. Η παλαιστινιακή κυβέρνηση ανέφερε ότι το πλήγμα στα γραφεία του Anadolu ήταν «μια προσπάθεια να ξεφορτωθούν τους μάρτυρες, μια προετοιμασία για σφαγές στη Γάζα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» τις επιθέσεις στη Γάζα υποστηρίζοντας ότι «εκείνοι που ενθαρρύνουν το Ισραήλ είναι εξίσου υπεύθυνοι». «Ακόμη και αν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Παλαιστίνη», πρόσθεσε ο Τσαβούσογλου.

Ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, μέσω του Twitter, κάλεσε «όλες τις κυβερνήσεις που ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται την ελευθερία του Τύπου, συμπεριλαμβανομένης και της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τουρκία» να καταδικάσουν την ισραηλινή κυβέρνηση.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, καταδίκασε την επίθεση αυτή «στόχος της οποίας είναι να συγκαλυφθούν τα νέα εγκλήματα» του Ισραήλ, οπως είπε.

Το Anadolu θα συνεχίσει να ενημερώνει για τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων, δηλώνει ο πρόεδρος Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο απόψε την επίθεση εναντίον των γραφείων του Anadolu στη Γάζα, ενώ τηλεφώνησε και στον γενικό διευθυντή του πρακτορείου, Σενόλ Καζαντζί.

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.

Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2019