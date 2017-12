Ένα νήπιο 3,5 ετών, που έπαιζε με μια κουζίνα αερίου, ευθύνεται για την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά, σε πολυκατοικία του Μπρονξ, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης Ντάνιελ Νίγκρο.

«Διαπιστώσαμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια κουζίνα στο ισόγειο. Προκλήθηκε από ένα παιδί 3,5 ετών που έπαιζε με μια κουζίνα αερίου. Ξέσπασε φωτιά και η μαμά του δεν το είχε αντιληφθεί. Το κατάλαβε από τις κραυγές του παιδιού» εξήγησε ο Νίγκρο.

Boy playing with stove cause of Bronx fire, says NY fire commissioner https://t.co/N6VmSLjXaK pic.twitter.com/OQ1t8Jkk0G

Από τους τραυματίες, οι τέσσερις δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

«Η φωτιά επεκτάθηκε και το κλιμακοστάσιο λειτούργησε ως καμινάδα. Η φωτιά προχώρησε τόσο γρήγορα στους επάνω ορόφους που οι άνθρωποι δεν είχαν παρά ελάχιστο χρόνο για να αντιδράσουν. Δεν μπορούσαν να κατέβουν. Από εκείνους που το προσπάθησαν, δύο σκοτώθηκαν. Άλλοι γλίτωσαν, τους βοηθήσαμε να κατέβουν από τη σκάλα κινδύνου», αφηγήθηκε ο αρχηγός της πυροσβεστικής.

Bronx fire caused by 3-year-old playing with stove https://t.co/TC9pYhR9ws pic.twitter.com/Oeni6jdD1L

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά για να φτάσουν στο φλεγόμενο κτίριο. «Υπήρχαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι στη σκάλα κινδύνου όταν έφτασαν οι ομάδες μας εκεί», πρόσθεσε.

UPDATE: Child playing with stove caused Bronx fire that killed 12. Apartment door left open allowed fire to spread. More here-https://t.co/tt7XiqkUIC #firefighters pic.twitter.com/MpfcgwCiEq

