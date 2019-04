Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων βρίσκει τη Γαλλία βυθισμένη στη θλίψη. Ήδη οι δωρεές για την αναστήλωσή του φτάνουν σχεδόν το 1 δισ. ευρώ και ο πρόεδρος Μακρόν δεσμεύτηκε ότι ο Καθεδρικός Ναός θα γίνει ίδιος και καλύτερος σε πέντε χρόνια. Οι αρχές αποδίδουν την πυρκαγιά σε ατύχημα, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών.

Το βράδυ της Τρίτης, κρατώντας κεριά και ψάλλοντας ύμνους, εκατοντάδες Παριζιάνοι, τουρίστες και πολίτες από όλη τη χώρα περπάτησαν από την εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου έως την πλατεία Σεν Μισέλ, όπου πραγματοποίησαν αγρυπνία.

Αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν δεκαετίες για την αποκατάσταση του καθεδρικού ναού, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά του υποσχέθηκε ότι θα ανοικοδομηθεί σε διάστημα πέντε ετών.

Κι ενώ οι εικόνες από την καταστροφή του ναού είναι αποκαρδιωτικές, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως.

Ο συναγερμός χτύπησε για πρώτη φορά στις 18:20, προκαλώντας έκπληξη στον ιερέα και στους πιστούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον ναό. Πέρασαν 23 λεπτά μέχρι να φανεί η πρώτη εστία της φωτιάς.

Οι γαλλικές Αρχές αποκάλυψαν ότι η καταστροφή θα ήταν ολοκληρωτική εάν οι πυροσβέστες δεν έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Όλα κρίθηκαν μέσα σε 15 με 30 λεπτά, όταν μία ομάδα 400 πυροσβεστών παλεύοντας με τις φλόγες κατάφερε να διασώσει το κεντρικό οικοδόμημα και τους δύο μπροστινούς πύργους. Σκαρφάλωσαν και μπήκαν μέσα στα κωδωνοστάσια κι άρχισαν να ρίχνουν νερό, αποτρέποντας την επέκταση της πυρκαγιάς.

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Παρισιού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφθασαν στον Καθεδρικό σε λιγότερο από 10 λεπτά, αφότου έλαβαν την πρώτη κλήση, χωρίς να σημειωθεί καμία καθυστέρηση.

«Σε ολόκληρο το Παρίσι, οι πυροσβέστες φθάνουν οπουδήποτε σε διάστημα 10 λεπτών, αυτό συνέβη κι εκείνο το βράδυ» υπογράμμισε ο αξιωματικός. Ο Γκαμπριέλ Πλους απέφυγε να σχολιάσει εάν ο συναγερμός πυρκαγιάς λειτούργησε κανονικά, επισημαίνοντας ότι οι ερευνητές ερευνούν το θέμα αυτό.

Πολλά έργα τέχνης και θρησκευτικά κειμήλια θα φιλοξενηθούν προσωρινά από το μουσείο του Λούβρου, ενώ μεταξύ αυτών είναι το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού, ο μανδύας του Αγίου Λουδοβίκου, το μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο του 15ου αιώνα και ο εμβληματικός για τη Γαλλία μπρούτζινος πετεινός που βρισκόταν στην κορυφή του πανύψηλου οβελίσκου, που κατέρρευσε φλεγόμενος.

Την πραγματοποίηση διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανακατασκευή του βέλους της Νοτρ Νταμ, που καταστράφηκε στην πυρκαγιά, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ.

Ο διαγωνισμός «θα επιτρέψει να απαντηθεί η ερώτηση αν πρέπει να ανακατασκευασθεί ένα πανομοιότυπο βέλος ή αν χρειάζεται ένα νέο βέλος, προσαρμοσμένο στις τεχνικές και τις προκλήσεις της εποχής μας», εξήγησε ο Γάλλος πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της αφιερωμένης αποκλειστικά στην ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Το βέλος του 19ου αιώνα του Viollet-Leduc, ύψους 93 μέτρων, ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και μολύβι. Κατέρρευσε φλεγόμενο και έγινε μία από τις εικόνες σύμβολα της καταστροφής.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο «Νοτρ Νταμ», που θα παρέχει το νομικό πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού και θα προβλέπει επίσης γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις στους δωρητές.

Το νομοσχέδιο θα προσφέρει στους ιδιώτες που θα κάνουν δωρεά μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 75% μέχρι τα 1.000 ευρώ και κατά 66% πέραν αυτού του ποσού. Οι εταιρείες θα έχουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές ελαφρύνσεις για τις χορηγίες, διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

Το συνολικό κόστος των εργασιών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί.

Μπροστά στον ιλιγγιώδη ρυθμό των δωρεών για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων, φωνές καταγγέλλουν μια επιλεκτική γενναιοδωρία, σε μια Γαλλία που εδώ και μήνες συγκλονίζεται από την κρίση των «κίτρινων γιλέκων» και όπου οι δωρεές προς τους πιο στερημένους σημειώνουν πτώση.

«Αν είναι ικανοί να δώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να ανοικοδομηθεί η Νοτρ-Νταμ, ας πάψουν να μας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για να ικανοποιηθεί η επείγουσα κοινωνική ανάγκη», κατήγγειλε ο Φιλίπ Μαρτινέζ, γενικός γραμματέας της CGT, ενός από τα κύρια γαλλικά συνδικάτα.

Η Ίνγκριντ Λεβασέρ, μια από τις προσωπικότητες των «κίτρινων γιλέκων», εξέφρασε την ευχή «να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα» και κατήγγειλε «την αδράνεια των μεγάλων ομίλων μπροστά στην κοινωνική εξαθλίωση, την ώρα που αποδεικνύουν την ικανότητά τους να κινητοποιούν μέσα σε μόλις μία νύχτα ‘τρελό χρήμα’ για τη Νοτρ-Νταμ».

Η έκφραση «ξοδεύουμε τρελό χρήμα» είχε χρησιμοποιηθεί από τον πρόεδρο Μακρόν για να περιγράψει τα προνοιακά βοηθήματα, προκαλώντας ζωηρές επικρίσεις.

«Ας δώσει η ολιγαρχία για τη Νοτρ-Νταμ, είναι καλά. Αν είχαν υποδειγματική φορολογική συμπεριφορά θα ήταν ακόμη καλύτερα. Οι δωρεές δεν κρύβουν τη φτώχεια και τη λιτότητα», κατήγγειλε στο Twitter ο Μπενζαμέν Κοσί, άλλο «κίτρινο γιλέκο».

Πράγματι, οι δωρητές γίνονται γενναιόδωροι εν μέρει με δημόσιο χρήμα, καθώς ένας νόμος του 2003 προβλέπει πως οι επιχειρήσεις που επενδύουν στον πολιτισμό μπορούν να εκπίπτουν φορολογικά 60% των ποσών που δαπανούν για τον πολιτισμό.

Για να σταματήσει τις επικρίσεις, ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε σήμερα φορολογική έκπτωση 75% για δωρεές ιδιωτών μέχρι 1.000 ευρώ (και 66% για μεγαλύτερα ποσά) για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού.

Και μπροστά στην εντεινόμενη πολεμική, ο Φρανσουά-Ανρί Πινό, επικεφαλής του ομίλου ειδών πολυτελείας Kering, αποφάσισε να παραιτηθεί απ’ αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα.

🇫🇷 On Monday, Paris's #NotreDame Cathedral was ravaged by fire.

🎥 @France24 takes a look at what has been saved and what has been lost, potentially forever ⬇ pic.twitter.com/g9pSMjBAqe

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 17, 2019