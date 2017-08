Ένας άνδρας μαχαίρωσε 8 περαστικούς στην πόλη Σουργκούτ στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας, στη Σιβηρία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε με ανακοίνωση στο προπαγανδιστικό του όργανο, το πρακτορείο Amaq, ο ISIS.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε πεζούς ενώ περπατούσε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης περίπου στις 11:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα, η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα διευκρινίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το επεισόδιο ως τρομοκρατική ενέργεια.

«Η εκδοχή σύμφωνα με την οποία η επίθεση ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια δεν είναι η βασική υπόθεση» που ερευνούν οι αρχές, ανέφερε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο την αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ο άνδρας που ήταν ζωσμένος με μια ψεύτικη ζώνη εκρηκτικών και τραυμάτισε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών, ήταν ένας 23χρονος κάτοικος της περιοχής. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, εξήγησε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερευνών Σβετλάνα Πετρένκο.

Stabbing attack in Russian city of Surgut. 8 wounded. Police killed the attacker russia #Surgut #Russia pic.twitter.com/wTHxrBEUTo

— Darren Oatway (@DarrenOatway) August 19, 2017