Ένας άνδρας μαχαίρωσε 8 περαστικούς στην πόλη Σουργκούτ στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας, στη Σιβηρία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε πεζούς ενώ περπατούσε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης περίπου στις 11:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδας).

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα διευκρινίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το επεισόδιο ως τρομοκρατική ενέργεια.

«Η εκδοχή σύμφωνα με την οποία η επίθεση ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια δεν είναι η βασική υπόθεση» που ερευνούν οι αρχές, ανέφερε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο την αστυνομία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ο άνδρας που τραυμάτισε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών, ήταν ένας 23χρονος κάτοικος της περιοχής. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, εξήγησε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερευνών Σβετλάνα Πετρένκο.

Stabbing attack in Russian city of Surgut. 8 wounded. Police killed the attacker russia #Surgut #Russia pic.twitter.com/wTHxrBEUTo

— Darren Oatway (@DarrenOatway) August 19, 2017