Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ο αυτοανακηρυχθείς μεταβατικός πρόεδρος Χουάν Γουαϊδό κάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης πολίτες και στρατό σε ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και έκανε λόγο για απελευθέρωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπεζ, ο οποίος κατέφυγε στην πρεσβεία της Χιλής στο Καράκας. Η κυβέρνηση Μαδούρο κατήγγειλε μίνι πραξικόπημα, το οποίο αργότερα υποβάθμισε λέγοντας ότι έχει τον έλεγχο. Οι ΗΠΑ μίλησαν για κρυφές συνομιλίες συνεργατών του Μαδούρο με την αντιπολίτευση και πως ο ίδιος ο Μαδούρο έπειτα από παρέμβαση των Ρώσων δεν κατέφυγε στην Αβάνα όπως σκόπευε. Τα δυο στρατόπεδα έχουν λάβει θέσεις μάχης στα περίχωρα της πρωτεύουσας Καράκας κοντά στην αεροπορική βάση Καρλότα, όπου σημειώνονται συγκρούσεις στους γύρω δρόμους μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας, από τη μία, και υποστηρικτών του Γουαϊδό αλλά και ενόπλων ανδρών με στρατιωτική περιβολή, από την άλλη πλευρά. Για τουλάχιστον 52 τραυματίες έκαναν λόγο τοπικές αρχές τις οποίες επικαλείται το Associated Press. Ο Δημήτρης Πάντουλας που ζει και εργάζεται στο Καράκας μίλησε στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ για την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Για κλίμα μεγάλης ανησυχίας, λογοκρισία και έλλειψη ενημέρωσης, έκανε λόγο ο Δημήτρης Παντουλας καθηγητής πανεπιστημίου και πολιτικός αναλυτής ο οποίος ζει στη Βενεζουέλα. «Το 80% στρατού παραμένει στο πλευρό του Μαδούρο από όσα ξέρουμε μέχρις στιγμής, αλλά όλα είναι ρευστά. Δεν έχουμε νεκρούς, αλλά ακούσαμε για 10 με 15 τραυματίες» είπε.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν πληροφορίες ή ενδείξεις ότι Έλληνες υπήκοοι διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.

Από την περιοχή γύρω από τη βάση Καρλότα υψώνεται καπνός και ακούγονται σποραδικοί πυροβολισμοί, δεν είναι όμως σαφές ποιος και γιατί πυροβολεί.

«Βλέπουμε έναν στρατιώτη να πετάει μακριά το δακρυγόνα. Τα δακρυγόνα χρησιμοποιούνται κατά του στρατού. Αυτό προκαλεί έκπληξη. Είναι κάτι καινούργιο, δημιουργεί νέα δεδομένα. Δεν αποδεικνύει ότι τα άτομα που φορούν στρατιωτικές στολές και είναι στο πλευρό των διαδηλωτών είναι στρατιώτες της Βενεζουέλας, αλλά πολλοί από αυτούς φαίνεται να ξέρουν καλά τι κάνουν» σημείωσε δημοσιογράφος του CNN.

Βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου δείχνει ένα όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας να παρασύρει διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από μια στρατιωτική βάση στο Καράκας, πετώντας πέτρες. Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ένας αξιωματικός του στρατού, μεταξύ εκείνων που παραμένουν πιστοί στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τραυματίστηκε στο λαιμό από σφαίρα.

Η ένταση άρχισε να κλιμακώνεται μετά το τρίλεπτο βίντεο που ανήρτησε στο τουίτερ ο Γκουαϊδό. Ο αυτοανακηρυχθείς μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, έχοντας δίπλα του άνδρες με στρατιωτική στολή και το ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπες, προανήγγειλε την τελική φάση της «Επιχείρησης Ελευθερία» για την εκδίωξη του Νίκολας Μαδούρο από την εξουσία. Ζήτησε από τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους, υποστηρίζοντας ότι έχει στρατιωτική στήριξη και καλώντας ακόμη περισσότερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να σταθούν στο πλευρό του.

Ο Λόπες λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως κατέφυγε στην πρεσβεία της Χιλής στο Καράκας μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους. Είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Ιούλιο του 2017.

Σε μήνυμά του στο twitter ο Νίκολας Μαδούρο διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων εξακολουθεί να τον στηρίζει.

Κι ενώ υποστηρικτές του Μαδούρο έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται έξω από το προεδρικό Μέγαρο Μιραφλόρες, η κυβέρνηση κατηγόρησε τον Γουαϊδό για απόπειρα πραξικοπήματος «δείχνοντας» ως υποκινητή την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο υπουργός Πληροφοριών Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε σε tweet πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν ένα πραξικόπημα.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο υποβάθμισε τα περί πραξικοπήματος και έκανε λόγο για «πράξεις βίας» οι οποίες έχουν «μερικώς κατασταλεί». Παράλληλα, επέρριψε στην αντιπολίτευση την ευθύνη για ένα πιθανό «λουτρό αίματος».



Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, έκανε λόγο για μια απόπειρα πραξικοπήματος την οποία χαρακτήρισε «ασήμαντη» και «μικρού μεγέθους». Ο στρατός έδωσε «άμεση απάντηση» σε αυτή τη συνωμοσία, είπε ο Παντρίνο. Περίπου το 80% των στρατιωτών που συμμετείχαν στο κίνημα «εξαπατήθηκαν» και αποσύρθηκαν κατ’ εντολή των διοικητών τους, πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Χόρχε Αρεάσα: «Δεν πρόκειται για απόπειρα πραξικοπήματος από τον στρατό. Αυτό που συμβαίνει σχεδιάστηκε στην Ουάσινγκτον, στο Πεντάγωνο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τον Μπόλτον» είπε στο Reuters.

Μέχρι στιγμής ο Μαδούρο δεν έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση ή δημοσίως. Ο Αρεάσα, ερωτηθείς σχετικά από το Reuters, είπε ότι «θα τον δείτε με τον λαό του στο Μιραφλόρες αργά ή γρήγορα». Ο Αρεάσα εκτίμησε ότι περίπου 30 ή και λιγότεροι από τους περίπου 200.000 στρατιωτικούς τάχθηκαν με τον Γκουαϊδό.

Ο υπουργός είπε επίσης ότι μίλησε με εκπροσώπους χωρών της περιοχής και της Ευρώπης που ανησυχούν για την κατάσταση και ζητούν την έναρξη διαλόγου. Απέφυγε να κατονομάσει τις χώρες, προσθέτοντας μόνο ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο.

Την ίδια ώρα από την Ουάσινγκτον ο εκπρόσωπος του Χουάν Γκουαϊδό στις ΗΠΑ καλούσε τον λαό της Βενεζουέλας «να παραμείνει στους δρόμους» για να εντείνει τις πιέσεις κατά του Νικολάς Μαδούρο. «Δεν πρόκειται για στρατιωτικό πραξικόπημα. Είναι μια συνταγματική διαδικασία του βενεζουελάνικου λαού υπό την ηγεσία ενός πολίτη, του μεταβατικού προέδρου της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαΐδό. Χρησιμοποιούμε τις στρατιωτικές δυνάμεις για να στηρίξουμε το Σύνταγμα», είπε ο Κάρλος Βέκιο, τον οποίο οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως πρεσβευτή της Βενεζουέλας.

Τηλεοπτική κάλυψη των εξελίξεων στη Βενεζουέλα από το T13

Οι ΗΠΑ μιλούν για κρυφές συνομιλίες συνεργατών του Μαδούρο με την αντιπολίτευση και σχέδιο διαφυγής Μαδούρο στην Αβάνα – Απειλές και κατά της Κούβας



Πενήντα χώρες -με πρώτη τις ΗΠΑ- έχουν αποδεχτεί τον Γουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο twitter είπε πως παρακολουθεί στνά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, για να επανέλθει λίγο αργότερα με νέο του μήνυμα στο οποίο απείλησε την Κούβα με αυστηρότατες κυρώσεις «εάν δεν διακόψει επιχειρήσεις» στη χώρα.

«Εάν τα κουβανικά στρατεύματα και η πολιτοφυλακή δεν διακόψουν αμέσως τις στρατιωτικές και άλλες επιχειρήσεις με στόχο το θάνατο και την καταστροφή του Συντάγματος στη Βενεζουέλα, θα εφαρμοστεί στην Κούβα πλήρες εμπάργκο μαζί με τις πλέον αυστηρές κυρώσεις. Ελπίζουμε ότι όλοι οι Κουβανοί στρατιώτες θα επιστρέψουν άμεσα και ειρηνικά στο νησί τους!» σημειώνει.

….embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019