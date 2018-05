Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν χθες στο κέντρο του Παρισιού, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τους, προτού τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν αστυνομικοί. Πρόκειται για Τσετσένο 21 ετών σύμφωνα με δικαστική πηγή.

🔴 BREAKING – Paris: A man attacked bystanders with a knife in the Opera district before being shot by the police https://t.co/fugYkeyZd2 pic.twitter.com/HWwdwzKygP

— FRANCE 24 Breaking (@BreakingF24) May 12, 2018