Βραδιά τρόμου το Σάββατο στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις, σε πολυσύχναστη συνοικία με μπαρ, εστιατόρια και θέατρα, στο κέντρο της γαλλικής πρωτευουσας. Η Isis ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ ο νεαρός δράστης, Γάλλος υπήκοος γεννημένος στην Τσετσενία, έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Μάλιστα η ISIS έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο δράστης δηλώνει την υποταγή του στην οργάνωση.

Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματα του, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Νεκρός είναι και ο δράστης.

Η επίθεση διαπράχθηκε στο 2ο διαμέρισμα, κοντά στην Όπερα, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, σε μια πολυσύχναστη συνοικία με μπαρ, εστιατόρια και θέατρα.

🔴 BREAKING – Paris: A man attacked bystanders with a knife in the Opera district before being shot by the police https://t.co/fugYkeyZd2 pic.twitter.com/HWwdwzKygP

— FRANCE 24 Breaking (@BreakingF24) May 12, 2018