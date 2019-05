Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στην Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, η νομιμότητα του οποίου αμφισβητείται από τον αντιπολιτευόμενο Χουάν Γκουαϊδό και ένα μέρος των συμπατριωτών του, κάλεσε τον στρατό να «αγωνιστεί εναντίον όλων των πραξικοπηματιών» σε ομιλία που έκανε σήμερα, την επομένη σημαντικών διαδηλώσεων εναντίον του. Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Καράκας ανάμεσα σε υποστηρικτές του Χουάν Γουαϊδό και δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία 27χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με το AFP τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν στις ταραχές. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στην Τσακάο, συνοικία του Καράκας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, έκαναν λόγο για δύο νεκρούς από σφαίρες και 46 τραυματίες. Λίγες ώρες αργότερα, πηγές τις αντιπολίτευσης ανέφεραν ότι δύο νεαροί Βενεζουελάνοι που είχαν τραυματιστεί στις συγκρούσεις υπέκυψαν, ανεβάζοντας τους νεκρούς στους τέσσερις. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριιο Κοινωνικών Συγκρούσεων (OVCS). Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γουαϊδό κάλεσε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο Δημόσιο με στόχο γενική απεργία για την αποπομπή του Μαδούρο από την εξουσία. Εντωμεταξύ ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπες εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές της Βενεζουέλας, επειδή έφυγε από το σπίτι του.

Η νεαρή τραυματίστηκε θανάσιμα κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα, στο ανατολικό τμήμα του Καράκας, όταν ξέσπασαν επεισόδια καθώς διαδηλωτές αποπειράθηκαν να κλείσουν τον δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της στρατιωτικής εγκατάστασης.

«Δεσμεύομαι ότι θα φροντίσω να μετανιώσουν για τον θάνατό της όσοι θέλησαν να πυροβολήσουν εναντίον ενός λαού που αποφάσισε να απελευθερωθεί. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν», είπε ο Γουαϊδό στο Twitter.

Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ εναντίον των στρατιωτών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα. Στην συνέχεια και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας διαδηλωτής πυροβόλησε εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, για να ακολουθήσει καταιγισμός πυρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και άλλοι 46 να τραυματιστούν.

Συγκρούσεις ξέσπασαν και σε άλλες συνοικίες του Καράκας. Στην Λα Φλόριντα, διαδηλωτές κατήγγειλαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καταστολή των δυνάμεων της αστυνομίας και της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς, ενός σώματος παρόμοιου με τη χωροφυλακή, έχει αναλάβει την επιβολή της τάξης, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του AFP.

