Ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της επανέναρξης των διαδικασιών για την απομείωση του ελληνικού χρέους.

Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα ξαναρχίσουν, αφού «πάγωσαν» στα μέσα Δεκεμβρίου με αφορμή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να χορηγήσει 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ντάισελμπλουμ αναφέρει ότι οι πιστωτές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες αφού έλαβαν την επιστολή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στην οποία επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας.

I have received a letter in which my Greek colleague has confirmed his commitment to previous agreements #Greece

«Είμαι ευτυχής που συμπεραίνω ότι ανοίξαμε τον δρόμο για να προχωρήσουμε με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που θα γίνουν τον Ιανουάριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ξανάρχισε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

Είμαστε σε καλό δρόμο,τόνιζαν πηγές που πρόσκεινται στον Κλάους Ρέγκλινγκ.

Για «δικαίωση των κυβερνητικών επιλογών» έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές.

«Το ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμών μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που ανακοίνωσε ο κ. Ντάισελμπλουμ αποτελεί την αναμενόμενη δικαίωση των κυβερνητικών επιλογών να στηριχτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και, με το πάγωμα του ΦΠΑ, οι κάτοικοι των νησιών που δέχονται προσφυγικές ροές» ανέφεραν κύκλοι του Μαξίμου σε δηλώσεις τους στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ο μόνος που σήμερα δεν χαίρεται είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έσπευσε να ταυτιστεί και στη Βουλή με τις πιο τιμωρητικές πτέρυγες των δανειστών» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Happy to conclude that we have cleared the way for #ESM to go ahead with decision-making procedures for short term debt measures #Greece

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016