Το βραβευμένο με 2 Όσκαρ αντιπολεμικό βιογραφικό δράμα «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» (Born on the Fourth of July), παραγωγής ΗΠΑ 1989, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:45.

Υπόθεση: Η ταινία πραγματεύεται την αληθινή ιστορία του βετεράνου του Βιετνάμ, Pον Kόβιτς, ο οποίος όταν επέστρεψε με φρικτές αναμνήσεις και μερική αναπηρία από τον πόλεμο, αγωνίστηκε να ξαναχτίσει από το μηδέν μια καινούργια ζωή και επιδόθηκε σε μια επίπονη σταυροφορία ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και τη συμπεριφορά των συμπατριωτών του απέναντι στους βετεράνους.

Mία από τις καλύτερες ταινίες πάνω στο τραύμα του Βιετνάμ, την απώλεια της αθωότητας και τη δυσκολία προσαρμογής του «βετεράνου» στο κοινωνικό σύνολο.

Το «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Όλιβερ Στόουν για το Βιετνάμ. Η πρώτη είναι το «Πλατούν» το 1986 και η τρίτη το «Ουρανός και γη» το 1993.

Η ταινία έχει αποσπάσει δύο (2) Όσκαρ (σκηνοθεσίας, μοντάζ) και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες (δραματικής ταινίας, ανδρικής ερμηνείας, σκηνοθεσίας και σεναρίου).

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Στόουν.

Σενάριο: Όλιβερ Στόουν και Ρον Κόβιτς (βασισμένο στην ομώνυμη αυτοβιογραφία του βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ Ρον Κόβιτς).

Παίζουν: Τομ Κρουζ, Κίρα Σέντγουικ,Τζέρι Λεβίν, Στίβεν Μπόλτουιν, Τομ Μπέρεντζερ, Γουίλεμ Νταφόε, Ρέιμοντ Τζ. Μπάρι, Κάρολιν Κάβα.

Διάρκεια: 138΄