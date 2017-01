Με δήλωση του ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας χαρακτηρίζει ως σημαντικό το έργο που επιτέλεσε ο ΕΟΤ τη χρονιά που έφυγε με ορατά αποτελέσματα στο σύνολο της τουριστικής οικονομίας , αλλά και σε επίπεδο Αργολίδας –Πελοποννήσου.

To Υπουργείο Τουρισμού και η Υπουργός κα Έλενα Κουντουρά σχεδίασε το 2015, την Εθνική Τουριστική Πολιτική σε βάθος 4ετίας, η οποία ήδη αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 2015 ήταν ιστορική χρονιά ρεκόρ σε έσοδα και αφίξεις. Το 2016 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία με 27,5 εκατ. αφίξεις ( έναντι 26,1 εκατ. το 2016). To 2017 έχει ήδη ξεκινήσει με διψήφιο ποσοστό αεροπορικών προκρατήσεων ( +19%) στα περιφερειακά αεροδρόμια, προδιαγράφοντας μία νέα επιτυχημένη χρονιά.

Ο ΕΟΤ, που υλοποιεί την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, προχώρησε σε πλήθος δυναμικών δράσεων προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού με απτά αποτελέσματα και σημαντικές διακρίσεις.

Αναλυτικά ο ΕΟΤ, το 2016:

Στον τομέα Στρατηγικής Επικοινωνίας:

Α) Διοργάνωσε 252 ταξίδια εξοικείωσης – για πρώτη φορά, λόγω ειδικών συνθηκών, και μέσα στη θερινή περίοδο – για καταξιωμένους στο τουριστικό ρεπορτάζ ξένους δημοσιογράφους και bloggers (συμμετείχαν 344 δημοσιογράφοι, 52 bloggers και 140 μέλη τηλεοπτικών συνεργείων) αλλά και μεγάλους T.O.s ( συμμετείχαν 382 τουριστικοί πράκτορες και opinion leaders) ανά χώρα, για την προβολή -κυρίως των λιγότερων γνωστών στο εξωτερικό – Ελληνικών προορισμών και τον σχεδιασμό τουριστικών πακέτων για τους πελάτες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα ο ΕΟΤ υποστήριξε ή / και διευκόλυνε συνολικά 23 τηλεοπτικές παραγωγές από Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Γερμανία, Βρετανία Σουηδία, Νορβηγία Ολλανδία, Τουρκία, Ισραήλ και Ιταλία, μεταξύ των οποίων η παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τον Μινωικό Πολιτισμό από το Travel Channel Η.Π.Α.

Β) Από αυτά – 41 ταξίδια αφορούσαν στα νησιά που δέχθηκαν μεταναστευτικές ροές όπως Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως. Ειδικότερα για τη στήριξη των νησιών του Αιγαίου που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις υλοποιήθηκαν :

1) Έξι τηλεοπτικές παραγωγές από μεγάλα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα όπως Ρωσικό Ομοσπονδιακό Channel 1 TV, το Τουρκικό World Travel Channel και το Ισραηλινό κρατικό κανάλι Channel 1.

2) Διαδικτυακή Προβολή μέσω Google,Facebook ,Yahoo, Savoteur.

3)Προβολή κατά προτεραιότητα σε επιλεγμένα inflight περιοδικά (Air China, China Eastern Airlines, LOT).

4) Συμμετοχή, άνευ κόστους, στα περίπτερα του ΕΟΤ στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις.

δ) Προβολή μέσω www.visitgreece.gr και social media του ΕΟΤ οπτικοακουστικού υλικού: Π.χ Video για Χίο και Λέσβο, στο You tube (Google) και Yahoo.

Γ) Σχεδίασε σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων για το Αφιερωματικό έτος Ελλάδα- Ρωσία & Ρωσία- Ελλάδα 2016,με στόχο την ανάδειξη της χώρας μας ως τον πλέον ασφαλή και ελκυστικό τουριστικό προορισμό για τους Ρώσους τουρίστες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αεροπορικών αφίξεων από τη Ρωσία κατά 25,6% (778.598 ) στο 11μηνο 2016.

Δ) Διοργάνωσε ή συμμετείχε, μέσω των Γραφείων Εξωτερικού σε 155 εκδηλώσεις Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ (Workshops-Σεμινάρια-Road show κ.α.)

Το συνολικό κόστος των παραπάνω ενεργειών ανήλθε σε 1.945.000 € (έναντι προϋπολογισμού 2,5 εκατ.€ ) με σχεδόν τριπλάσιο όφελος σε δημοσιότητα (media value).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ταξίδια εξοικείωσης που πραγματοποίησαν τα Γραφεία ΕΟΤ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ και ΑΥΣΤΡΙΑΣ με συνολικό προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων 805.000 € αντιστοιχούν σε δημοσιεύματα συνολικής αξίας περίπου 2.300.000 €

Στον τομέα της Διαφημιστικής Προβολής :

Α) Δρομολόγησε διαφημιστικό πρόγραμμα ύψους δαπάνης € 13.650.000, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις προβολής της χώρας σε στοχευμένες αγορές. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα 15 γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό (ύψους δαπάνης € 6.100.000) και από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΤ (€ 7.550.000) και περιλαμβάνει:

• Το Digital (online) πρόγραμμα συνεργασιών με τις πλέον δημοφιλής ψηφιακές πλατφόρμες: Google, Instagram, Trip Advisor, Adara (“Travel intelligence” πλατφόρμα), Facebook, Τaboola, Savoteur (απευθύνεται άτομα υψηλού κοινωνικού – μορφωτικού επιπέδου και Key Opinion Leaders ) Expedia, Burda.Ru, Sizmek (παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα διαδικτυακής καμπάνιας σε real time), αλλά και τις: Yandex (μηχανή αναζήτησης στη Ρωσία) και Baidu (μηχανή αναζήτησης στην Κίνα).

Τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις μετρήσεις της SIZMEK ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Τα διαφημιστικά μηνύματα του ΕΟΤ σε Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία, Χώρες Μέσης Ανατολής κ.α ξεπέρασαν τις 600.000.000 εμφανίσεις (impressions), και έφθασαν σε 97 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες.

• Κοινά διαφημιστικά προγράμματα με τους σημαντικότερους Τ.Ο.s (π.χ. Tui, Thomas Cook),

• Προβολή σε Inflight περιοδικά μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, όπως: United Airlines, Delta Airlines, Aeroflot,Lufthansa, Swiss Airlines, EasyJet.

• Διαφημιστικές ενέργειες σε επιλεγμένα offline και ομογενειακά μέσα, με βασική την καμπάνια στο Travel Channel που περιελάμβανε την παραγωγή 5 θεματικών διαφημιστικών spots διάρκειας 60’’ και την προβολή τους για 3 μήνες μέσω του δικτύου του Travel Channel σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

• Διαδικτυακή καμπάνια “Now is the time” για την προσέλκυση τουριστών της «τελευταίας στιγμής» με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε τον καλύτερο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε αφίξεις. Η δράση περιελάμβανε την ανάπτυξη του site: http://www.nowisthetime.gr/ και τη δημιουργία του Hashtag: #NowIsThe Time, που προωθήθηκε μέσω των καναλιών του ΕΟΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των διαφημιστικών δράσεων του ΕΟΤ σε Facebook, Αdara και Taboola στις βασικές αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Σκανδιναβικές αγορές, Ολλανδία, Πολωνία, Η.Π.Α και Καναδά.

• Διαφημιστική καμπάνια με την Ryanair από τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Νοεμβρίου σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Πολωνία, για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της προέκυψε άνοδος στις κρατήσεις της Ryanair :

– Από τη Μεγάλη Βρετανία : +19%

– Από τη Γερμανία: +16%

– Από την Πολωνία: +7%

• Εκδόσεις οδηγών, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και προωθητικού υλικού εκθέσεων και εκδηλώσεων.

• Συστηματική εκπόνηση μελετών -ερευνών αγοράς.

Β) Συμμετείχε σε 34 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις συνολικού προϋπολογισμού 5.790.960 €, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά φέτος και εκθέσεων θεματικού τουρισμού (Yachting, καταδύσεις κ.α.) και ειδικού κοινού ( μαθητές- φοιτητές, ηλικίες 50+ κ.α.).

Γ) Παρείχε τεχνογνωσία στις Περιφέρειες & τους Δήμους της χώρας για την επιλογή των δράσεων και των κατάλληλων εργαλείων προβολής, στο πλαίσιο της Ενιαίας Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης προχώρησε σε περισσότερες από 600 εγκρίσεις σε επιμέρους δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφερειών & Δήμων της Ελλάδας.

δελτιο τυπου