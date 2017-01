Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 στο θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής, στις 21:00, θα εμφανισθεί το μουσικό σχήμα Jim Politis’ The Ghost Notes. Δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα στα τέλη του 2012 από τον κιθαρίστα Δημήτρη Πολίτη. Παίζουν πρωτότυπες συνθέσεις που συνδυάζουν μία σύγχρονη προσέγγιση της Gypsy Jazz και Swing μουσικής με Ελληνικά στοιχεία. Επηρεασμένοι από την παραδοσιακή Gypsy Jazz μουσική, τα κομμάτια του Django Reinhardt, και όλο το φάσμα της Jazz μουσικής, η μπάντα αποφάσισε να ακολουθήσει μία νέα μουσική κατεύθυνση το 2016, και δημιουργεί progressive συνθέσεις, συγχωνεύοντας ρυθμικά και αρμονικά τη Jazz Fusion, με την Ελληνική μουσική παράδοση. Οι Jim Politis’ The Ghost Notes έχουν κυκλοφορήσει το 2013 το ντεμπούτο album τους, »Jazzy-Key», και το 2015 το δεύτερό τους album, »Secrets Of A Memory». Η μπάντα έχει πραγματοποιήσει τρεις Ευρωπαϊκές περιοδείες, σημαντικό σταθμό των οποίων αποτελεί η εμφάνισή τους στο ιστορικό Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εμφανίσεων τους έχουν συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι Jim Politis’ The Ghost Notes είναι: Δημήτρης Πολίτης – Κιθάρα, Βασίλης Αντωνόπουλος – Κιθάρα, Γιάννης Άννινος – Κοντραμπάσο, Ηλίας Παπαντωνίου – Percussion .

Οι θεατές προαιρετικά μπορούν αντί εισιτηρίου να ενισχύσουν ευαγή ιδρύματα (Ορφανοτροφείο Βόλου, «ΕΛΕΠΑΠ» Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, «Η ΠΙΣΤΗ» Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, «ΦΛΟΓΑ» Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, «Κουζίνα Αλληλεγγύης»). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210-82870.