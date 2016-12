Τη Hindi Zahra τη γνωρίσαμε το 2010, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, «Handmade». Από αυτό ξεχώρισε αμέσως το τραγούδι «Beautiful Tango», αλλά το τραγούδι που την έκανε διάσημη ήταν το «Stand Up», που έφτασε τις 26.000.000 θεάσεις στο YouTube κι έγινε έτσι το τραγούδι της επίσημης καμπάνιας της Western Union. Η ταλαντούχα Hindi, στις 3 Μαρτίου 2017, τραγουδάει στο Θέατρο Παλλάς για το αθηναϊκό κοινό…

Όπως η Hindi Zahra έχει απλωμένες τις ρίζες της καταγωγής της σε δύο ηπείρους, στη Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη, μιας και γεννήθηκε στο Μαρόκο από ντόπια μητέρα και πατέρα Γάλλο στρατιώτη, έτσι απολύτως μοναδικά, είναι και τα ρυθμικά στοιχεία των τραγουδιών της.

Εάν τολμούσαμε να περιγράψουμε τη μουσική της, θα λέγαμε ότι είναι ένα μείγμα από soul-folk και τζαζ, που έχει της ρίζες του στο μαροκινό νότο, στα σύνορα της μαύρης κουλτούρας. Η ρυθμική βάση των τραγουδιών της έχει έντονες ethnic επιρροές, ενώ οι μελωδίες τους είναι δυτικότροπες.

Την αποκάλεσαν «Patti Smith της Βόρειας Αφρικής» και το δεύτερο άλμπουμ της, «Homeland» (που κυκλοφόρησε το 2015) περιγράφηκε σαν «blues της ερήμου με αφροαμερικάνικες επιρροές». Άλλοι την αποκαλούν σύγχρονη Beth Gibbons και πολλοί την συγκρίνουν με τη Νorah Jones. Όπως και να έχει, το κοινό τη λατρεύει!

Η Hindi Zahra είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη. Όχι μόνο τραγουδά και γράφει τους στίχους, αλλά και ενορχηστρώνει και κάνει η ίδια την παραγωγή των δίσκων της. Η Hindi Zahra σχολιάζει για τη μουσική της: «… είναι σαν ένα παζλ. Πρώτα γράφω τους στίχους, μετά ηχογραφώ τα κρουστά, μετά προσθέτω τις κιθάρες και τότε εμφανίζεται η μελωδία. Όταν οι κιθάρες αποκαλύπτουν τη μελωδία, είναι η ώρα των στίχων που έχω γράψει, πολλές φόρες μόνο τέσσερις φράσεις. Είναι η στιγμή που η μελωδία αρχίζει να αφηγείται την ιστορία του τραγουδιού…»

Τα κομμάτια του παζλ της μουσικής προσωπικότητας της Hindi Zahra περιλαμβάνουν τις βερβερίνικες ρίζες της καταγωγής της, τη μουσική της Βραζιλίας, του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Ινδίας και του Ιράν. Όλα τα μουσικά είδη διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν το ένα στο άλλο και αναμειγνύονται στη μουσική της, όπως ακριβώς το Μαρόκο αποτελεί το σταυροδρόμι τόσων πολιτισμών.

Όλα ξεκινούν με τον ρυθμό… «Είναι σαν την καμήλα, αυτό το πανέμορφο ζώο…» λέει γελώντας η Hindi Zahra. «έχει τον δικό της ρυθμό, αλλά ο ρυθμός της είναι γεμάτος δύναμη. Αυτό το ρυθμό θέλω να κατακτήσω. Έχω εμμονή με τα κρουστά. Ακούω ένα ρυθμό από το Πράσινο Ακρωτήριο και αμέσως θέλω να το ακούσω στον παραδοσιακό λαϊκό ήχο του Μαρόκο, στο chabii. Ακούω τους Animal Collective, τον José González, hip-hop, τους Tinariwen. Είμαι επίσης οπαδός της Θιβετιανής μουσικής.»

Η ζωή της Hindi Zahra είναι ένα ταξίδι. Εκτός από την μουσική, ασχολείται με την ζωγραφική και έχει παίξει και στις ταινίες των, Fatih Akin: The Cut (Η Μαχαιριά) και Tala Hadid: Itar el-layl (The Narrow Frame of Midnight). Όταν τη ρωτούν για την ηθοποιϊα δηλώνει: «… είναι σαν το κολύμπι. Δεν ξέρεις να κολυμπάς αλλά όταν χρειαστεί, απλά πηδάς στο νερό. Είναι μια τρέλα, πώς θα μπορούσα να πω όχι;».

Εξαιρετικοί μουσικοί συνοδεύουν τη Hindi Zahra στο Παλλάς, το βράδυ της Παρασκευής, 3 Μαρτίου, στην πρώτη της εμφάνιση μπροστά σε αθηναϊκό κοινό: Jerome Plasseraud (κιθάρες), Paul Salvagnac (κιθάρες), David Dupuis (πλήκτρα και πνευστά), Jeff Hallam (μπάσο), Raphael Seguinier (ντραμς), Ze Luis Nascimento (κρουστά).