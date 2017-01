Συνεντεύξεις, εφαρμοσμένα εργαστήρια και ταινίες κινούμενων σχεδίων αποτελούν το περιεχόμενο της σειράς εκπομπών για τα κινούμενα σχέδια, που κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:30.

Με 13 ημίωρα θεματικά επεισόδια, η «Άνιμερτ» φιλοδοξεί να παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, δημιουργούς κινούμενων σχεδίων της Διασποράς (Greeks can), την ιστορία των ελληνικών κινούμενων σχεδίων (Ο γλάρος / The seagull), τα κινούµενα σχέδια στη Μεγίστη, στην καρδιά της Μεσογείου (Animated Archipelago), τα κινούµενα σχέδια στη Θεσσαλονίκη και τη γειτονιά της Ελλάδας (Levante), τα Άτομα με Αναπηρία στον κόσμο των κινούμενων σχεδίων (Ability), το Μουσείο ως βιωματικό εργαστήρι κινούμενων σχεδίων (No museum), καθώς και τις πολιτικές της Ευρώπης για την εμψύχωση (Europa).

Έναρξη – Επεισόδιο 1ο: «O γλάρος»

Το ευρύτερο κοινό στη χώρα μας γνώρισε τα ελληνικά κινούμενα σχέδια μέσα από τον «Γλάρο». Ο «Γλάρος – όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες & ακτές» είναι από τις πρώτες ταινίες κινούμενων σχεδίων με κοινωνικό μήνυμα, που έγινε αγαπητή από το ελληνικό κοινό και κατάφερε να «περάσει» διεισδυτικά το μήνυμα της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης, ιδίως στις νεότερες γενιές.

Οι ταινίες ανιμέισον, προσφιλείς στο κοινό, αποτελούν συχνά μέσο προώθησης κοινωνικών μηνυμάτων, ενώ η εμπλοκή στη δημιουργική διαδικασία μιας ταινίας έχει συχνά και θεραπευτικές ιδιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε και κινηματογραφήθηκε εφαρμοσμένο εργαστήριο κινούμενων σχεδίων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), στο οποίο νεαροί κρατούμενοι, ηλικίας 15-21 ετών, πειραματίστηκαν με την τεχνική claymation (ανιμέισον με τη χρήση πλαστελίνης) και δημιούργησαν τη δική τους μικρού μήκους ταινία κινούμενων σχεδίων.

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος.

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε.

Εκτέλεση παραγωγής: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού.