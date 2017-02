Σύγκλιση απόψεων για την πορεία των εργασιών για τη δεύτερη αξιολόγηση και για το μέλλον της Ευρώπης, διαπιστώθηκε κατά την συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Γιώργου Κατρούγκαλου, με τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί.

Στη συνάντηση αναφέρθηκαν με αναρτήσεις τους στο Twitter.

Good to see @gkatr to discuss the state of play on the programme and growth prospects for #Greece @EEAthina pic.twitter.com/aXZFhoZXEF

— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) February 8, 2017