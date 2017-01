Ένα από τα πιο ψυχωμένα συγκροτήματα που μπορείς να δεις live έρχονται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη ύστερα από 20ετή αναμονή! Ο χώρος διεξαγωγής της συναυλίας άλλαξε ύστερα από το ταχύτατο sold out των εισιτηρίων στην προπώληση. Έτσι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο Ι.Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στο Piraeus 117 Academy στην Αθήνα οι ηγέτες του Celtic punk, Dropkick Murphys θα αποδείξουν ότι μπορούν να ισοπεδώσουν (και) κλειστούς χώρους.

Οι Dropkick Murphys είναι το Celtic punk θα πουν κάποιοι και το celtic punk είναι οι Dropkick Murphys! Οι Dropkick Murphys δεν έκρυψαν ποτέ την αγάπη τους για την εργατική τάξη, την στήριξη τους σε αυτή, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκαν πλάι σε κοινωνικές ομάδες όταν εκείνες διεκδικούσαν στοιχειώδη δικαιώματα. Ο Κen Casey (μπάσο, φωνή) ιθύνων νους του συγκροτήματος έχει καταφερθεί πολλές φορές κατά του φασισμού και του ναζισμού, αποδεχόμενος την πολιτική χροιά κάποιων εκ των τραγουδιών τους.

Σχηματίστηκαν το 1996 στη Μασαχουσέτη και 2 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους, θρυλικό πλέον δίσκο “Do or Die”. H φυγή του Mike McColgan έφερε τον Al Barr πίσω από το μικρόφωνο και το δεύτερο studio album τους “Gang’s All Here”. Πιο κοντά στο hardcore και το street punk λοξοκοιτώντας από τη μία στους Clash και τους RAMONES και από την άλλη στους Pogues και τους Dubliners o δίσκος αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς.

Ανήκουν στα ελάχιστα groups που κάθε τους κυκλοφορία είναι συνεπής με όσα πρεσβεύει το συγκρότημα. Το «Τhe Meanest of All Times” αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους fans με το “Johnny I hardly knew ya” να τραγουδιέται από χιλιάδες οπαδούς, ενώ και ο πιο πρόσφατος δίσκος «Signed and Sealed in Blood” μας χάρισε το “Rose Tattoo” για να συνοδεύει τα βράδια μας!

Το καλοκαίρι που πέρασε είχε άρωμα Dropkick Murphys, μιας και οι Βοστωνέζοι ισοπέδωσαν το Vibe Stage του Rockwave Festival σε μια εμφάνιση που συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Mαζί τους αυτή τη φορά θα είναι οι Slapshot!

Προπώληση εισιτηρίων: Musicland, Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 264880

Τα εισιτήρια των 26€ και 28€ έχουν εξαντληθεί. Η προπώληση για το Ι.Βελλίδης συνεχίζεται και τα εισιτήρια κοστίζουν 30€.



Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:

www.ticketpro.gr | www.tickethouse.gr