Σφραγισμένο με πολυάριθμες επιθέσεις, από το Παρίσι μέχρι το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες και τη Βαγδάτη, αποχώρησε το 2016 με τη νέα επίθεση στην Κωνσταντινούπολη να ρίχνει βαριά σκιά στην έλευση του 2017, που εκείνη την ώρα γιόρταζαν οι ΗΠΑ.

Παρά το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Άνγκελα Μέρκελ για «συμπόνια και ανοχή, μπροστά στους γεμάτους μίσος δολοφόνους», το Βερολίνο, γιόρτασε την πρωτοχρονιά, γεμάτο εμπόδια από μπετόν και θωρακισμένα οχήματα, που ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας κοντά στην Πύλη του Βραδεμβούργου, υπενθυμίζοντας την επίθεση με φορτηγό η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους σε χριστουγεννιάτικη αγορά, στις 19 Δεκεμβρίου.

«Εκατοντάδες Nafris ελέγχθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό», ανέφερε η αστυνομία της Κολωνίας σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, χρησιμοποιώντας μια σύντμηση που παραπέμπει στους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τη βόρεια Αφρική.

Περίπου 1.800 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν χθες βράδυ στην Κολωνία, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά έναν χρόνο μετά τις εκατοντάδες σεξουαλικές επιθέσεις που καταγγέλθηκαν σε βάρος γυναικών εκεί.

Στο Παρίσι, μετά την πένθιμη Πρωτοχρονιά του 2016, λόγω των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015, μισό εκατομμύριο άνθρωποι γιόρτασαν στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων , με θέαμα αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, τους οποίους δικεδικεί η γαλλική πρωτεύουσα.

«Δεν έχουμε τελειώσει μ’ αυτή τη μάστιγα της τρομοκρατίας», είχε δηλώσει μερικές ώρες νωρίτερα ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ στις τηλεοπτικές ευχές του για τη νέα χρονιά.

Στη Λευκωσία, πολλές δεκάδες άνθρωποι επωφελήθηκαν από τη διαφορά της ώρας ανάμεσα στο κατεχόμενο βόρειο και το νότιο τμήμα του νησιού για να γιορτάσουν δύο φορές την έλευση του 2017. «Ένα είδος ειρηνικής διαμαρτυρίας», εξήγησε κλείνοντας το μάτι ο Μιχάλης Τσικνάκης, ένας από τους οργανωτές των εκδηλώσεων.

Θωρακισμένη και η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, παρέμεινε κλειστή για το κοινό. Η πρόσβαση περιορίστηκε σε 6.000 προσκεκλημένους. Οι «δυσκολίες» του 2016 «μας επέτρεψαν να ενωθούμε», τόνισε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις ευχές του.

Στη Ρώμη, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο πάπας Φραγκίσκος μίλησε κατά τον Εσπερινό υπέρ των νέων: «Εξωθούνται στο περιθώριο της δημόσιας ζωής, υποχρεώνονται να μεταναστεύουν και να ζητιανεύουν για δουλειά», τόνισε.

Λόγω της διαφοράς της ώρας, το ‘ΟΚλαντ της Νέας Ζηλανδίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ήταν οι πρώτες πόλεις, που γιόρτασαν για το Νέο Έτος: Περισσότεροι από 1,5 εκατ. θεατές παρακολούθησαν το θέαμα των πυροτεχνημάτων, που ήταν αφιερωμένο στους εκλιπόντες του 2016, Ντέηβιντ Μπάουϊ, και τον ηθοποιό Τζιν Γουάιλντερ.

Στο Τόκιο, χιλιάδες μπαλόνια αφέθηκαν να υψωθούν στον ουρανό ενώ στη Σεούλ μισό εκατομμύριο Κορεάτες επέλεξαν να διαδηλώσουν, με κεριά στα χέρια, για να ζητήσουν την άμεση αποχώρηση της καθαιρεθείσης προέδρου Παρκ Γκέουν-Χιε.

Φαντασμαγορική πρωτοχρονιά επεφύλαξε το Ντουμπάι για 650.000 επισκέπτες, με καταιγισμό πυροτεχνημάτων από το Burj Khalifa, τον πιο μεγάλο ουρανοξύστη της πόλης.

Happy New Year from #downtownDubai 🎊. #NYE2017 pic.twitter.com/bL7nAlX7ty

Στο Ρίο της Βραζιλίας, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το παραδοσιακό θεάμα των πυροτεχνημάτων στην παραλία Κοπακαμπάνα. Λόγω της κρίσης, το θέαμα είχε φέτος μικρότερη χρονική διάρκεια.

Η Αμερική πέρασε τελευταία, λόγω διαφοράς ώρας, στο 2017 και είχε προηγηθεί κατά μία ώρα, η ματωμένη πρωτοχρονιά στην Κωνσταντινούπολη.

Την ώρα που ο απερχόμενος Μπαράκ Ομπάμα, εξέφραζε αμέριστη υποστήριξη στην Τουρκία για την «φριχτή επίθεση», ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχόταν μέσω του Twitter καλή χρονιά «σε όλους, ακόμη και στους πολυάριθμούς εχθρούς του».

.@realDonaldTrump fixed that for you! You're welcome 🙂 pic.twitter.com/zqsAFFAfgw

— Chilled Chaos (@ChilledChaos) December 31, 2016