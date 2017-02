Νέα κείμενα, καινούργιες διασκευές και επιλογές: «Μια παράσταση αφιερωμένη στις ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ τόσο των Tenorman & Voodoo Drummer όσο και των ανθρώπων

που τους εμπνέουν». Οι Opera Chaotique επιστρέφουν στη Μαύρη Τρύπα την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου.

ΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Με αναπάντεχα ανατρεπτικό χιούμορ, άκρως σουρεαλιστική φαντασία και εκρηκτικές μουσικές αλχημείες, οι Opera Chaotique, δηλαδή οι Γιώργος Τζιουβάρας (Tenorman) στα φωνητικά, την αφήγηση και το Πιάνο και ο Χρήστος Κουτσογιάννης (Voodoo Drummer) στα ντραμς έχουν καταφέρει μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια να χαρτογραφηθούν ως ένα απολύτως μοναδικό φαινόμενο του μουσικού στερεώματος. Το ιδιαίτερο αυτό δίδυμο που καταπατά επιδεικτικά τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην όπερα, τη τζαζ, το καμπαρέ και την ποπ, δημιουργηθηκε το 2011 από τον Tenorman φωνή/αφήγηση και πιάνο και τον Voodoo Drummer στα ντραμς ξεχώρισε αμέσως για το ιδιαίτερο μουσικό στίγμα, τη μοναδική αισθητική και την σαρωτική σκηνική παρουσία τους.

Aκούστε εδώ μια διασκευή του ντουέτου στο «Love Will Tear Us Apart» των Joy Division και του «LiberTango» του Astor Piazzola.

Διαβάστε τη συνέντευξη του Γιώργου Τζουβάρα (Tenorman) στο www.ert.gr/ert3 εδώ

ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στις ζωντανές τους εμφανίσεις οι Opera Chaotique εκτός από τις δικές τους συνθέσεις κουβαλάνε και όλη τους την τρέλα: Άριες που κορυφώνονται με punk ουρλιαχτά, τζαζ μελωδίες που πάλλονται στο ρυθμό αφρικανικών κρουστών, τρυφερά παραμύθια που μεταμορφώνονται σε σκοτεινούς εφιάλτες… Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, μελοποιήσεις ποιημάτων, πρωτότυπες συνθέσεις και τρελά πειραγμένες διασκευές… Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ να κουβεντιάζει με τον Charles Bukowski, ενώ το Φάντασμα της Όπερας ταξιδεύει στη Νέα Ορλεάνη … Κάθε συναυλία των Opera Chaotique ειναι μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία, ένα σουρεαλιστικό ταξίδι σε τόπους κι εποχές όπου όλα είναι πιθανά και μια απολαυστικά χαοτική παράσταση.

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια από την ίδρυσή τους οι Opera Chaotique έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουν παίξει σε σημαντικά hotspots όπως το Faust, Sani Festival, Badminton, το Half Note Jazz Club, ο Μύλος, το Rockwave Festival και έχουν συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες ( Δ. Σαββόπουλος , Λ. Μαχαιρίτσας κ.α.)

…ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πολύ γρήγορα κατάφεραν να διασχίσουν τα στενά μουσικά σύνορα της χώρας τους και να εμφανιστούν σε 11 μεγάλες Ευρωπαικές πόλεις, και σε 2 στην Ασία . Το πρόγραμμα των συναυλιών τους έχει πλέον σταθερές εμφανίσεις σε ιστορικά θέατρα, club και φεστιβάλ όπως το White Trash και Lido του Βερολίνου, το Theaterhaus της Στουτγκάρδης, το Harlem Jazz Club της Βαρκελώνης, το Backstage Club της Αγίας Πετρούπολης και το Secret Garden Party της Μ.Βρετανίας αλλά και περιοδείες σε Ιταλία και Πορτογαλία.

Υποστηρίξτε τους Opera Chaotique να κυκλοφορήσουν το νέο τους album “Muses of the Damned Artists” ΕΔΩ

ΤΥΠΟΣ

Το πρωτότυπο κι αυθεντικό μουσικό τους στίγμα δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τον Διεθνή Τύπο που έχει μεταξύ άλλων γράψει:

“Μια απόλυτα μοναδική, ουσιαστική και άρτια μουσική εμπειρία” (Where y’at Magazine, Νέα Ορλεάνη),

“Τζαζ, όπερα, εναλλακτικό ροκ, Αφρικανική μουσική και καμπαρέ συγκρούονται σε αυτήν την εκκεντρική παράσταση” (Time Out London, Μ.Βρετανία),

“Μια εντελώς νέα εμπειρία στην τζαζ και την όπερα” (Exberliner Mag, Γερμανία),

«Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε κάτι πραγματικά αυθεντικό!» (BCN MES, Βαρκελώνη).

Το 2013 οι Opera Chaotique συμμετείχαν στις περιοδείες των Nouvelle Vague και των Tiger Lillies.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Το δισκογραφικό ντεμπούτο των Opera Chaotique έγινε το 2012 με το άλμπουμ “Death of the Phantom of the Opera”, που απέσπασε πολύ καλές κριτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό: “Ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια τη εποχής μας” έγραψε το γερμανικό Gothic Magazine για το “Love Song”, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν αμέσως από την πρώτη τους αυτή δισκογραφική δουλειά ενώ τα περιοδικα Orkus και Jazz&Τζαζ το συμπεριέλαβαν στα CD τους. , στην οποία συμμετείχε ο Bob Brozman και ο Bleine Reininger των Tuxedomoon.

Ήδη κυκλοφορεί το νέο τους album με τίτλο “BUKOWSKI: Poems of a Dirty Old Man”. Το άλμπουμ αποτελείται από μελοποιημένα ποιήματα του Charles Bukowski και έχει τη μουσική συμβολή του θρύλου των μπλουζ Louisiana Red και του εκκεντρικού frontman των Tiger Lillies, Martyn Jacques.