Το επεισόδιο του 10ου κύκλου, με τίτλο «Το μυστήριο του Γαλάζιου Τρένου» (The Mystery of the Blue Train), της βραβευμένης αστυνομικής σειράς μυστηρίου, «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό» (Agatha Christie’s Poirot), έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016, στις 18:15.

Η βραβευμένη σειρά, παραγωγής Αγγλίας 2000-2006, που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 είναι βασισμένη στα αστυνομικά μυθιστορήματα και διηγήματα της Άγκαθα Κρίστι με τον αγαπημένο αινιγματικό, εκκεντρικό και εξαιρετικά ευφυή διάσημο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.

Είναι από τους πιο διάσημους ντετέκτιβ σε όλη τη μυθιστοριογραφία και πολύ πιστεύουν πως είναι και η μεγαλύτερη δημιουργία της Άγκαθα Κρίστι. Ο Βέλγος ντετέκτιβ πρωτοεμφανίστηκε το 1916, πρωταγωνίστησε σε 33 μυθιστορήματα και 65 διηγήματα και είναι ο μόνος φανταστικός χαρακτήρας που τιμήθηκε με πρωτοσέλιδη νεκρολογία στην εφημερίδα «The New York Times».

Ο Ηρακλής Πουαρό είναι διάσημος Βέλγος συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος εγκαταστάθηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Λονδίνο και εμπλέκεται σε υποθέσεις δολοφονίας και μυστηρίου. Συνήθως συνοδεύεται από τον κομψό και αξιόπιστο φίλο του τον Κάπτεν Χέιστινγκς και συνεργάζεται με τον φιλικό του αντίπαλο, τον ντετέκτιβ Αρχιεπιθεωρητή της Σκότλαντ Γιαρντ, Τζέιμς Τζαπ. Στον Πουαρό αρέσει η τάξη και η συμμετρία παντού, απεχθάνεται τη σκόνη, τα βρόμικα σπίτια και προτιμά τους εσωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα την κεντρική θέρμανση το χειμώνα. Εκτιμά επίσης τη μέθοδο και το μεγαλύτερο εργαλείο γι’ αυτόν είναι να χρησιμοποιεί τα «μικρά γκρι κύτταρα» του εγκεφάλου, ιδιαίτερα για την επίλυση εγκλήματος. Η σειρά έχει βραβευτεί με το BAFTA TV Awards, καθώς και δύο φορές με το On Line Film and Television Association.

(Κύκλος 10ος). «Το μυστήριο του Γαλάζιου Τρένου»

(The Mystery of the Blue Train)

Υπόθεση: Tαξιδεύοντας με το «Γαλάζιο Τρένο» από το Καλέ στη Νίκαια, ο Ηρακλής Πουαρό καλείται για μία ακόμα φορά να εξιχνιάσει ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Θύμα η πάμπλουτη κληρονόμος Ρουθ Κέτερινγκ, η οποία βρίσκεται βάναυσα δολοφονημένη στην κουκέτα της. Η Ρουθ ήταν κόρη του πλούσιου Αμερικανού Ρούφους Βαν Άλντεν, ο οποίος επιθυμούσε η κόρη του να πάρει διαζύγιο από τον απένταρο ξεπεσμένο αριστοκράτη σύζυγό της Ντέρεκ Κέτερινγκ, ο οποίος την απατούσε.

Ο Ρούφους της είχε δώσει το πολύτιμο και διάσημο περιδέραιο με τα ρουμπίνια της «Φλεγόμενης Καρδιάς». Ωστόσο, την είχε προειδοποιήσει να προσέχει και να μην το πάρει μαζί της στο εξωτερικό. Μετά τη δολοφονία της το περιδέραιο έχει κλαπεί. Στο τρένο βρίσκονται και ο άντρας της αλλά και ο εραστής της. Η Ρουθ είχε αλλάξει κουκέτες με μία άλλη πλούσια κληρονόμο -την Κάθριν Γκρέι- κι εδώ τίθεται το ερώτημα ως προς το ποια από τις δύο ήταν ο στόχος, καθώς και η Γκρέι έχει πολλούς εχθρούς, κυρίως συγγενείς, που εποφθαλμιούν την περιουσία της. Ο Πουαρό, προχωρώντας μεθοδικά, εξετάζει προσεκτικά όλες τις ενδείξεις, προκειμένου να ανακαλύψει το κίνητρο αλλά και τον δολοφόνο.

Σκηνοθεσία: Χ. Μακντόναλντ.

Το σενάριο είναι του Γκάι Άντριους και βασίζεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι «The Mystery of the Blue Train».

Παίζουν: Ντέιβιντ Σάτσετ (στον ρόλο του Πουαρό), Τζέιμς Ντ’ Άρσι, Άλις Ιβ, Τομ Χάρπερ, Σάμιουελ Τζέιμς, Νίκολας Φάρελ, Τζέιν Χάου, Έλεν Λίντσεϊ, Τζέιμι Μάρεϊ, Ρότζερ Λόιντ Πακ.