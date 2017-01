Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και πάνω από 15 τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς που περπατούσαν σε δημοφιλή πεζόδρομο απέναντι από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και η υπηρεσία πρώτων βοηθειών χαρακτηρίζοντας το συμβάν σκόπιμη επίθεση.

At least 15 people hurt by truck ramming into pedestrians in Jerusalem, driver shot: Israel radio https://t.co/vaPrFYRBzt

— Reuters World (@ReutersWorld) January 8, 2017