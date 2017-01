Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε μία ομάδα στρατιωτών στη δυτική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ιατρική πηγή, ενώ η αστυνομία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «τρομοκρατικής επίθεσης».

Σύμφωνα με έναν γιατρό που βρέθηκε επι τόπου, ο οδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εξουδετερώθηκε». Η ταυτότητά του δεν δημοσιοποιήθηκε. Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, 15 στρατιώτες τραυματίστηκαν.

At least 15 people hurt by truck ramming into pedestrians in Jerusalem, driver shot: Israel radio https://t.co/vaPrFYRBzt

— Reuters World (@ReutersWorld) January 8, 2017