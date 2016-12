Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε μέσω Twitter το Ισραήλ «να μείνει δυνατό» μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

«Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να αγνοήσω τα πολλά εμπόδια και τις εμπρηστικές δηλώσεις του προέδρου Ο. Πίστευα ότι η μετάβαση θα γινόταν ήρεμα. ΑΛΛΑ ΟΧΙ!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει ούτε ποια είναι τα εμπόδια ούτε σε ποιες δηλώσεις του Ομπάμα αναφέρεται.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Με δύο άλλα μηνύματά του στο Twitter, ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στο Ισραήλ, μετά το ψήφισμα που ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή ο ΟΗΕ με το οποίο καταδίκαζε τον συνεχιζόμενο εποικισμό στα κατεχόμενα.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αφήνουμε να αντιμετωπίζεται το Ισραήλ με πλήρη περιφρόνηση και ασέβεια. Κάποτε είχαν ένα μεγάλο φίλο στις ΗΠΑ, όμως… «έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter και συνέχισε:

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

«Όχι πλέον. Η αρχή του τέλους ήταν η φρικτή συμφωνία με το Ιράν και τώρα αυτό (ο ΟΗΕ)! Ισραήλ, μείνε δυνατό, η 20ή Ιανουαρίου έρχεται γρήγορα!», αναφερόμενος στην ημερομηνία που θα αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντά του.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του απάντησε ευχαριστώντας τον «για τη θερμή φιλία του και την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του προς το Ισραήλ».

Για πρώτη φορά από το 1979, οι ΗΠΑ δεν έθεσαν βέτο στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τους εποικισμούς, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ. Η αποχή τους από την ψηφοφορία επέτρεψε την έγκριση της απόφασης από τα 14 άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: Ρόιτερς, Γαλλικό Πρακτορείο, ΑΠΕ-ΜΠΕ