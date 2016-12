Μια ακόμη απώλεια για τον κόσμο του πενταγράμμου τη χρονιά που φεύγει. Μετά τον Πρινς, τον Ντέιβιντ Μπάουι και τον Λέοναρντ Κοέν σίγησε και η φωνή του Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος έφυγε στα 53 του χρόνια ανήμερα τα Χριστούγεννα. Η Μαντόνα, ο Έλτον Τζον, ο Πολ Μακάρτνεϊ και πολλοί άλλοι, ανώνυμοι και επώνυμοι θαυμαστές και φίλοι του Τζορτζ Μάικλ, απέτισαν φόρο τιμής στον αστέρα της ποπ που έφυγε την Κυριακή, ανήμερα των Χριστούγεννων, σε ηλικία 53 ετών.

Ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα τα Χριστούγεννα και η βρετανική αστυνομία θεωρεί ότι ο θάνατός του δεν είναι «ύποπτος». Ο μάνατζέρ του, Μάικλ Λίπμαν, είπε ότι ο τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή προσβολή.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του πολυαγαπημένου φίλου μου, του Γιογκ. Εγώ, και οι αγαπημένοι του, οι φίλοι του, ο κόσμος της μουσικής, όλος ο κόσμος. Θα τον αγαπάμε πάντα» έγραψε στο Twitter ο Άντριου Ρίτζλεϊ, ο φίλος του με τον οποίο ίδρυσαν μαζί το ντουέτο Wham! στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

«Αντίο φίλε μου. Άλλος ένας μεγάλος καλλιτέχνης μας αφήνει. Μπορεί το 2016 να πάει να ******* ΤΩΡΑ;» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Μαντόνα.

«Η γλυκιά μουσική του Τζορτζ Μάικλ θα ζει ακόμη και μετά τον ξαφνικό θάνατό του. Συνεργαστήκαμε αρκετές φορές και το μεγάλο ταλέντο του πάντα έλαμπε ενώ το αυτοσαρκαστικό χιούμορ του καθιστούσε την εμπειρία αυτή ακόμη πιο ευχάριστη» είπε ο Πολ Μακάρτνεϊ.

Πολλοί θαυμαστές του άφησαν λίγα λουλούδια και άναψαν κεριά έξω από τα σπίτια του, στο Λονδίνο και το Όξφορντσιρ. «Μεγάλωσα μαζί του. Ήταν μια μουσική συλλογή για τους καλούς και τους κακούς καιρούς. Και ήρθα σήμερα εδώ απλώς και μόνο για να πω «Ευχαριστώ Τζορτζ» για τη μουσική» είπε ένας από αυτούς.

Νωρίτερα, ο Έλτον Τζον, στενός φίλος και συνεργάτης του Τζορτζ Μάικλ, τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι «έχασε έναν αγαπημένο φίλο, την ευγενέστερη και πιο γενναιόδωρη ψυχή».

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. RIP @GeorgeMichael pic.twitter.com/1LnZk8o82m

— Elton John (@eltonofficial) December 26, 2016