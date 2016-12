Την κωμωδία «Καλωσήρθατε στο Νότο» (Welcome to the South / Benvenuti al Sud), συμπαραγωγής Ιταλίας-Γερμανίας 2010, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016, στις 19:05.

Υπόθεση: Ο Αλμπέρτο, ένας παντρεμένος αστός, μετατίθεται από την ταχυδρομική υπηρεσία που δουλεύει στο Μιλάνο, στο Νότο και συγκεκριμένα στη Νάπολι. Εκεί είναι που θα συγκρουστούν οι δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής, ο ιταλικός Βορράς με τον ιταλικό Νότο, προκαλώντας άφθονο γέλιο!

Κωμωδία, συμπαραγωγής Ιταλίας-Γερμανίας 2010.

Σκηνοθεσία: Λούκα Μινιέρο.

Πρωταγωνιστούν: Κλαούντιο Μπίζιο, Αλεσάντρο Σιάνι, Άντζελα Φινοκιάρο.

Διάρκεια: 99΄