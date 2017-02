Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο γνωστός Κερκυραίος κοινωνιολόγος Νίκος Φακιολάς, επί σειρά ετών Διευθυντής Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο, στις 3.30 το μεσημέρι, στα Γουβιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Με αφορμή τον θάνατο του Ν. Φακιολά, η Ν.Ε. Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση η οποία έχει ως εξής:

«Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Νίκου Φακιολά, ενός λαμπρού επιστήμονα και αξιαγάπητου ανθρώπου.

Με τον θάνατο του Νίκου Φακιολά, η γενέτειρά του Άνω Κορακιάνα και συνολικά η κερκυραϊκή κοινωνία στερείται ένα μέλος της που πρόσφερε πολλά στον τόπο και στους ανθρώπους του, σε επιστημονικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

Μια ξεχωριστή, εγκάρδια, δοτική και πολυσχιδής προσωπικότητα της κερκυραϊκής κοινωνίας, ο κοινωνιολόγος, ερευνητής και συγγραφέας Νίκος Φακιολάς εκτιμήθηκε από όλους όσοι τον γνώρισαν.

Είναι βέβαιο ότι είχε ακόμη να προσφέρει πολλά στον τόπο του• έναν τόπο που αγάπησε πολύ και ο οποίος ίσως δεν πρόλαβε να αναγνωρίσει αυτή την προσφορά και να του αποδώσει ανάλογες τιμές για το οφειλόμενο χρέος απέναντί του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.»

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος Φακιολάς διέθετε διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνιολογία- Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Παν/μιο Warwick Αγγλίας- Παν/μιο Αθηνών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνιολογίας, (East Anglia)

– Πτυχίο Νεοελληνικών Σπουδών, (Παν/μιο Ιωαννίνων)

– Δίπλωμα Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας (1977)

– Β΄ Λύκειο Κερκύρας

Επαγγελματική απασχόληση:

– Διευθυντής Ερευνών (βαθμ. Α΄), ΕΚΚΕ (

– Επισκέπτης καθηγητής στο ΦΠΨ Παν/μίου Αθηνών, μάθημα «Κοινωνιολογία της Εργασίας και των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων» (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό), (2001- συνέχεια).

Επαγγελματική εμπειρία:

– Γεν. Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, (ΕΚΕΠ),

– Ειδικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων, (1993- 1995)

– Επιστημονικός συνεργάτης Υπουργού Υγείας (1979- 1984)

– Ειδικός Σύμβουλος Δήμου Κερκυραίων, (1996- 1999)

Διδακτική εμπειρία:

– Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φ.Π.Ψ- Πανεπιστημίου Αθηνών (1999- σήμερα).

– Διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, (1985-1989),

– Καθηγητής Κοινωνιολογίας στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, (1978- 1987),

– Εισηγητής στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Υπουργείου

Πολιτισμού, (1981- 1988).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Νεολαία- Εκπαίδευση- Εργασία, Ρόλος ΜΜΕ, Συμβουλευτική

και Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Τοπική Αυτοδιοίκηση-

Τουρισμός- Οικογένεια- Κοινωνικός Αποκλεισμός- Υπηρεσίες

Υγείας- Τοξικοεξάρτηση- Προβλήματα νέων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

-«Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ειδίκευση και Επιλογή Καριέρας Αποφοίτων Ιατρικής», 2000, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα, σσ.406, (βιβλίο από Διδακτορική Διατριβή).

-«Βασικές Γνώσεις Κοινωνιολογίας», εκδ.Παπαζήσης, 1978, Αθήνα, (βιβλίο, σσ.413).

-«Τα κοινωνικά κινήματα στα Επτάνησα», εκδ.Πλους, Κέρκυρα, 2000, (βιβλίο).

-«Ιερολοχίτες… ζωήν αποθέσατε», εκδ. Πλους, Κέρκυρα, 2003, (βιβλίο).

-Κεφ.13 βιβλίου «Υγεία και Ελληνική Κοινωνία», «Ασφάλιση Ασθένειας στην Ελλάδα» εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1988, (σσ.183- 239).

-Κεφάλαιο βιβλίου «Οικογένεια, Μητρότητα, Αναδοχή», «Εφηβεία και Αναδοχή στην Ελλάδα», κ.ά., Μαυρομμάτης, Αθήνα, 1991, (σσ.173- 198).

– Κεφάλαιο βιβλίου: “The Power of Organized Medicine in Greece and the U.S.A”, in Fr. Hafferty, J.McKinlay (eds), “The Changing Medical Profession: An International Perspective”, Oxford University Press, 1993, Oxford, N.York.

– 3 κεφάλαια βιβλίου: «Κοινωνικές Επιπτώσεις Μαζικού Τουρισμού», ΕΚΚΕ,1995, Αθήνα

– Κεφάλαιο στο εγχειρίδιο ΤΕΦΑΑ: «Παραβατικότητα και Επιθετικότητα Εφήβων Μαθητών», Γ.Σταμίρης,1995, Αθήνα.

-3 κεφάλαια βιβλίου, 1996, «Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού», Αθήνα, ΕΚΚΕ.

– -αποκλεισμός», 1998, στο συλλογικό τόμο Παν/μίου Αθηνών «Οι νέοι και η πολιτική», επιμ. Δ.Κούτρας, Γ.Δαρδανός, Αθήνα.

– Κεφάλαιο «Η πρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και

εργασία μαθητών στην περιοχή Αττικής», 2000,στο βιβλίο Προκλήσεις στη σχολική

κοινότητα», (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα,

(σσ.237- 265).

– Κεφάλαιο βιβλίου «Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βιοποριστική εργασία μαθητών», 2001, στο Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2002).

– Κεφάλαιο«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Κοινωνικά Αποκλεισμένων», 2003, στο συλλογικό τόμο «Συμβουλευτική- Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Κοινωνικός Αποκλεισμός», επιμ. Μιχ. Κασσωτάκης, Αθήνα, Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός,

– Κεφάλαιο «Τρόποι προσέγγισης των στάσεων και συμπεριφορών του εργατικού δυναμικού», στον τιμητικό τόμο για την ομότ. καθηγ. Λ.Νικολάου, 2002, Παν/μιο Πειραιά.

– 2 Κεφάλαια, «Στρατηγικές αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης»- «Εντοπισμός των αιτίων και αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού», 2003, στο «Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, 2002», ΕΚΚΕ, Αθήνα,

– Κεφάλαιο βιβλίου «Ο ρόλος των γονέων στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος»,στο «Το κουτί της πανδώρας: Οικογένεια», επιμ. Βαλεντ. Ρήγα, 2003, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

– Κεφάλαια «Επαγγελματικός Προσανατολισμός ατόμων με αναπηρίες, ΑΜΕΑ» και «Ο ρόλος της οικογένειας στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος στον τόμο «Μέγας Οδηγός: Εκπαίδευση- Επαγγέλματα», 2003, Αθήνα, Αχτίδα.

– Κεφάλαιο βιβλίου «Ιδεολογίες και ιδεολογήματα στον αθλητισμό» Ν.Φακιολάς- Μ. Γραικού, στη σειρά: Θεός- Άνθρωπος- Κοινωνία 3, στο συλλογικό τόμο Δημ. Μαγριπλής, επιμ., με τίτλο «Η ιδεολογία στο χρόνο μέσα από εκφάνσεις του πολιτιστικού φαινομένου» εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη.

–πολιτικής στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (στο Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας, 2010, σσ.159-170), ΕΚΚΕ, Αθήνα.

– Άρθρο «Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην υγεία», 2012, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

– Άρθρο «Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας», 2012, Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2011, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

– Φακιολάς Νίκος, 2012, «Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην υγεία», στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τομ.137-138, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

Άλλες επιστημονικές και συναφείς δραστηριότητες

– Δημοσιεύσεις 4 βιβλίων, 23 κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, 51 επιστημονικών άρθρων σε θέματα εκπαίδευσης, νεολαίας, υγείας, τουρισμού, επαγγελματικού προσανατολισμού, και σε άλλα κοινωνιολογικά.

– Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή 21 ερευνητικών προγραμμάτων, μέλος ερευνητικής ομάδας σε 16 και σε 5 διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Συμμετοχή σε 131 ελληνικά και 21 διεθνή συνέδρια.

– Εισηγητής σε σεμινάρια και ημερίδες οργανισμών, Δήμων, Νομαρχιών, κοινωνικών φορέων.

– Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (5 1984- 1992 και 2004- 2005) και αντιπρόεδρος (3 θητείες, 1992- 1994), (2005- 2007, 2008- ). Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Κ διετίες (1989-90), (1998-99), (2006- 2008 και (2008- ……).

– Μέλος Δ.Σ. (2006-2008) της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.Συ.Π).

– Πρόεδρος του Συλλόγου των καθηγητών Τ.Ε.Ι (1978- 1980), του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΚΚΕ (3 θητείες).

– Αντιπρόεδρος του Εθν. Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (1993- 1994).

– Αξιολογητής προγραμμάτων της Ε.Ε., για την Ελλάδα και την Κύπρο, και των Γραφείων Διασύνδεσης των Παν/μίων.