Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου</strong>υ, προετοιμάζεται για μια μοναδική συνεργασία με ένα από τα σπουδαιότερα Διεθνή Φεστιβάλ Animation στην Ελλάδα, το Be there! Corfu Animation Festival.

Το Be there! Corfu Animation Festival το οποίο μας συστήθηκε το 2011, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Κέρκυρας, που σήμερα, έξι μόλις χρόνια μετά, μπορεί να είναι υπερήφανο για τη δημιουργία ενός θεσμού που περιλαμβάνει διαγωνιστικά τμήματα ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, πρωτότυπα θεματικά αφιερώματα, workshops από διεθνείς καταξιωμένες προσωπικότητες του animation και Kids, Be there! με σεμινάρια για παιδιά.

Σημαντική κατάκτηση για το Φεστιβάλ αποτελούν οι συνεργασίες του με άλλα διεθνή φεστιβάλ animation από την Ιταλία και την Τσεχία έως την Πορτογαλία και τη Βραζιλία, που διευρύνουν με τη συμβολή τους τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στο πλούσιο υλικό των ταινιών του να ταξιδεύει και να επικοινωνείται στα αντίστοιχα κοινά.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, υποδέχεται την τέχνη του κινούμενου σχεδίου και το Be there! Corfu Animation Festival το Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ στον χώρο του Δανειστικού τμήματος της Βιβλιοθήκης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προβολή των καλύτερων πρωτότυπων ταινιών του Φεστιβάλ που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και εκπαιδευτικό σεμινάριο για μαθητές και φοιτητές που ενδιαφέρονται για το animation.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 120΄ πραγματοποιείται από τον Άγγελο Ροδιτάκη, επαγγελματία του animation, απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου και θέμα του θα είναι η εισαγωγή για τη δημιουργία ταινιών 3D χαρακτήρων animation μέσω υπολογιστή καθώς και η παραγωγή ταινίας μικρού μήκους αντίστοιχα.

Για την προβολή των ταινιών η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ για το workshop που είναι δωρεάν θα γίνουν δηλώσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία, στο τηλέφωνο 27520 27256, και στο e-mail nafplibr@otenet.gr (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 – 19:00).

από Δελτίο Τύπου