Τη χορήγηση επιπλέον 3,9 εκατ. ευρώ σε έκτακτη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστών στα ελληνικά νησιά στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

€3.9 million in emergency funding to Greece to help improve reception conditions for migrants on the Greek islands: https://t.co/wQCESjiXUp pic.twitter.com/KmDd7b2NIy

— European Commission (@EU_Commission) February 6, 2017