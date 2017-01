Δύο βίντεο φρίκης, από την εισβολή ενόπλου στο νυχτερινό κέντρο και από την έξοδο του αφού είχε εκτελέσει 39 ανθρώπους, δόθηκαν στη δημοσιότητα, την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν καλεί τον τουρκικό λαό να μείνει ενωμένος απένταντι σε «βρώμικα παιχνίδια», ενώ ο «τρομοκράτης» εξακολουθεί να διαφεύγει.

Security camera shows when gunmen enter #reina night club in Istanbul

They killed police officer.#radicalIslam #Erdogan #ISIS #TERROR pic.twitter.com/Ql9Cq7TxH5

— STOP TERROR (@S_T_O_P_TERROR) January 1, 2017