Στη Νέα Υόρκη στρέφεται το ενδιαφέρον των έντονων διεργασιών για το Κυπριακό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς και Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν κα συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, πριν από τη μετάβασή τους στη Γενεύη για τη Διάσκεψη της 12ης Ιανουαρίου.

We met with Foreign Minister of Greece @NikosKotzias in NY and discussed bilateral and regional issues. pic.twitter.com/znWoZDNn8c

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 6, 2017