Όλα είναι έτοιμα για τον ερχομό της Κοζανίτικης Αποκριάς που κρατά τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, με τους Φανούς που ανάβουν σε όλη την πόλη να βρίσκονται στο επίκεντρο, της ξεχωριστής αυτής γιορτής, όπου η ξενοιασιά, το γλέντι, ο χορός και το τραγούδι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Για ένα δωδεκαήμερο η Κοζάνη παραδίδεται στους ρυθμούς, της γιορτής, των αισθήσεων, των χρωμάτων, της χαράς, της μεταμφίεσης, της σάτιρας, της φυσικής και κοινωνικής ανατροπής του κόσμου. Ο Δήμος Κοζάνης , έβαλε τα καλά του και καλώντας ντόπιους και επισκέπτες, παρουσιάζει το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Αποκριάς από την Τσικνοπέμτη 16 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα, μαζί με τους πρωταγωνιστές του εθίμου και την νεολαία, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά τα τοπικά ήθη και έθιμα, τη σάτιρα, το γλωσσικό ιδίωμα, συνδέοντας το χθες με το σήμερα.

Πρόγραμμα αποκριάς 2017



Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

10.00 π.μ. Καφέ Αβάντζο: Αποκριάτικος Χορός για τα παιδιά των δομών: ΚΔΑΠμΕΑ, Ειδικό Σχολείο, ΚΕΚ ΑμΕΑ, ΕΕΕΕΚ, Ειδικό Γυμνάσιο, Κιβωτός

ΒΡΑΔΙΑ ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΜΠΑ

7.00 μ.μ – Πλατεία Λασσάνη: Εκκίνηση χορευτικών τμημάτων Τσιαρτσιαμπά από την συνοδεία της Πανδώρας και Φανών της Κοζάνης (Αη – Θανάσης, Αλώνια, Κρεβατάκια, Πλατάνια ,Αριστοτέλης)

7.30 – 8.00μ.μ. Κεντρική πλατεία: Χορευτικά περιοχής Καμβουνίων: Σύλλογος Λειβαδεριωτών Κοζάνης, Σύλλογος Λειβαδεριωτών Λειβαδερού, Σύλλογος Τρανοβάλτου «Αναγέννηση», Σύλλογος Μεταξιωτών Κοζάνης, Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «Έλατος» Ελάτης.

8.00 μ.μ. – 8.30 μ.μ. Κεντρική πλατεία: Χορευτικά περιοχής Τσιαρτσιαμπά. Συμμετέχουν οι σύλλογοι: Π.Μ.Σ Αιανής «Η Πρόοδος» Μορφωτικός – Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Άνω Κώμης, Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Κώμης «Αριστοτέλης», Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καισαρειάς «Τα 7 πλατάνια», Πολιτιστικός Σύλλογος Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας», Ε.Μ.Α.Σ «Μέγας Αλέξανδρος» Λευκοπηγής, Σύλλογος Γυναικών Ροδιανής, Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης, Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Μηλιάς «Προοδευτικός»

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Πηγάδ΄Κεραμαριό

9.00 μ.μ. Φανός Πηγάδ΄Κεραμαριό: Άναμμα & γλέντι του Φανού

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017



ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

6.30 μ.μ Κεντρική Πλατεία: Σάλσα, Τάγκο, latin & Μοντέρνοι χοροί. Συμμετέχουν: Πολιτιστικός Σύλλογος Λατινοαμερικάνικων Χορών “Pasion Latino”,

Μακεδονική Δύναμη , Έκφρασις , Σάντρα, Διάπλαση , Πολ. Σύλλογος Κοίλων, Πολ. Σύλλογος Δρεπάνου

8.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Κρεβατάκια με δρώμενο, χορευτικά και Φανό

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Γιτιά

9.00 μ.μ. Φανός Γιτιά: Άναμμα & γλέντι του Φανού

9.00 μ.μ. Φανός Κρεβατάκια: Άναμμα & γλέντι του Φανού

Σάββατο Μικρής Αποκριάς 18 Φεβρουαρίου 2017

ΒΡΑΔΙΑ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

7.00 – 8.00 μ.μ. Κεντρικός Πεζόδρομος (Ειρήνης) και κάθετοι άξονες: Παρέλαση πολυάριθμων τοπικών ομάδων χάλκινων πνευστών ακολουθούμενων από τμήματα κωδωνοφόρων μεταμφιεσμένων από Pernik Βουλγαρίας, Prilep (the former Yugoslav Republic of Macedonia) και Μορφωτικού Συλλόγου Πύργων Δράμας που θα παρουσιάσουν το λαϊκό δρώμενο «ΑΡΚΟΥΔΕΣ».

8.00 -8.30 μ.μ Κεντρική Πλατεία: Γλέντι συνοδεία χάλκινων πνευστών

8.00- 8.30 μ.μ. Κεντρικός Πεζόδρομος (Ειρήνης) Βραδιά Κοζανίτικης Γαστρονομίας, οργανωμένη σε σύμπραξη με καταστήματα εστίασης της πόλης Κοζάνης. Συμμετέχουν: Τα εστιατόρια, ταβέρνες και ουζερί:

«Τρυποκάρυδος», «Ερμιόνιο», «Strada», «50ράκη», «το Κοτέτσι», «Ζήνων», «Πέρπιρας», «Ρακοζαλάδες», «Σ’αναμμένα κάρβουνα», «Μούσες» «Ο Κώστας» στα Κοίλα, «Μεγιστάνας», «Οινοποιών»,«Οινομαγειρείο», « Μη σε Μέλι», «Τζίτζικας και Μέρμυγκας», «Χρυσόψαρο», «Άλσος» στο πάρκο Αγίου Δημητρίου, «Πάμε σουβλάκι».

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Μπουντανάθκα

9.00 μ.μ. Φανός Μπουντανάθκα: Άναμμα & γλέντι του Φανού.

Κυριακή Μικρής Αποκριάς 19 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 11.00-12.00 Ομάδες μεταμφιεσμένων κωδωνοφόρων από Prilep, Pernic και Πύργους Δράμας. Παρέλαση κατά μήκος της Παύλου Μελά και παρουσίαση λαϊκών δρώμενων στην Κεντρική Πλατεία.

11.45 Έναρξη παρέλασης Μικρού Καρνάβαλου συνοδεία της Πανδώρας, μεταμφιεσμένων παιδιών και παιδικών χορευτικών τμημάτων Πολιτιστικών Συλλόγων και Φανών κατά μήκος της οδού Παύλου Μελά.

12.00 – 12.30 Κεντρική Πλατεία: Παρουσίαση Παιδικών Χορευτικών Τμημάτων Πολιτιστικών Συλλόγων και Φανών

12.30 – 13.30 1Ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Κονταρή): Παραδοσιακά παιχνίδια, happenings, χάσκα, ζωγραφική προσώπου και πολλές άλλες εκπλήξεις. Σε συνδιοργάνωση με το 1ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης και το Φανό «Λάκκους τ’ Μάγγαν».

ΒΡΑΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

6.30 – 7.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Κρήτη Συμμετέχουν: Σύλλογος Κρητών Κοζάνης «Η Μεγαλόνησος» και Μουσικοχορευτικός Όμιλος Χανίων «Αροδαμός».

7.00 – 7.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Μικρασία. Συμμετέχουν: Σύλλογος Μικρασιατών ΠΕ Κοζάνης, Σύλλογος Μικρασιατών & Θρακιωτών Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου), Πολιτιστικός Σύλλογος Κουβουκλιωτών «Ο Όσιος Βαραδάτος», Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία», Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή», Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Νικόπολης «Ο Αη – Γιάννης», Σύλλογος Μικρασίας Περαίας Νομού Πέλλας, Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Πέλλας «Η Μπίγα».

7.30 – 8.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Καππαδοκία: Σύλλογος Νέου Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρανών, Σύλλογος Φαρασιωτών Καππαδοκίας Βαθυλάκου Κοζάνης, Λαογραφικός Σύλλογος «Μέγας Βασίλειος» Θηριόπετρας Νομού Πέλλας, Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμιανού Γιαννιτσών Νομού Πέλλας ‘’Ο Διογένης’’, Σύλλογος Μυστιωτών Καππαδοκίας ‘’Άγιος Βασίλειος’’ Μάνδρας Λάρισας.

8.00 -8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Θράκη Συμμετέχουν: Συμμετέχουν: Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Νέας Χαραυγής, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλάτειας «Παραολυμπιονίκης Ζαχαρίας Φωστήρας», Σύλλογος Γυναικών Φιλώτα, Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππουπόλεως Λάρισας, Μορφωτικός Όμιλος Λουτρού Ημαθίας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Αγία Βαρβάρα» Ημαθίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοχωρίου «Ειρήνη» Ημαθίας, Λαογραφικός Όμιλος Πέλλας Ανατολικής Ρωμυλίας , Χορευτικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης «Βορεάδες», Χορευτικός Όμιλος Κομοτηνής.

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Παύλος Μελάς (Χορευτικά & Φανός)

9.00 μ.μ. Φανός Παύλος Μελάς: Άναμμα & γλέντι του Φανού

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 7.30 – 8.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: ΚΑΠΗ Κοζάνης και Σιάτιστας

8.00 – 8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Αγίου Αθανασίου. Χορευτικά Ενηλίκων & Φανός

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Αγίου Δημητρίου Χορευτικά Ενηλίκων

9.00 μ.μ. Φανός Αγίου Αθανασίου: Άναμμα & γλέντι του Φανού

9.00 μ.μ. Φανός Αγίου Δημητρίου: Παρουσίαση Μονόπρακτου «Τα εγκαίνια» – Άναμμα & γλέντι του Φανού στο χώρο του Φανού

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

7.00 μ.μ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Άναμμα Φανού στον αύλειο χώρο του ΤΕΙ Κοζάνης

7.30 – 8.00 μ.μ. Κεντρική πλατεία: Πολιτιστικός Σύλλογος «Κύριλλος και Μεθόδιος» Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

8.00 μ.μ. – 8. 30 μ.μ. Φανός Πλατάνια: Χορευτικό Ενηλίκων & Φανός

8.30 μ.μ. Φανός Κεραμαριό

9.00 μ.μ. Φανός Πλατάνια: Άναμμα & γλέντι του Φανού στο χώρο του Φανού

9.00 μ.μ. Φανός Κεραμαριό: Άναμμα & γλέντι του Φανού στο χώρο του Φανού

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

7.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ Κεντρική Πλατεία: Συμμετέχουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου, Αλωνακίων, Βατερού, Δρεπάνου, Εύξεινου Λέσχης Κοζάνης, Εύξεινου Λέσχης Νέας Χαραυγής, Κλείτου, Κοιλάδας, Λευκόβρυσης, Μαυροδεντρίου, Πολυμύλου, Ποντοκώμης, Πρωτοχωρίου, Σκήτης, Χορευτικού Ομίλου «Αντάμωμαν»

8.00 – 8.20 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Σύλλογος φιλοξενούμενος από Σύλλογο Φίλων Παράδοσης « Πνευματικό Κέντρο Χαλάστρας Θεσσαλονίκης».

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Αριστοτέλης. Χορευτικό & Φανός

9.00 μ.μ. Φανός Αριστοτέλης: Άναμμα & γλέντι του Φανού

9.00μ.μ Πλατεία Λασσάνη: Γλέντι Λαογραφικού Ομίλου «Φίλοι της Παράδοσης»

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017



5.00 – 7.00 μ.μ. στο Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Κοζάνης «Φτιάχνω το δικό μου Χαρταετό» Αποκριάτικο Εργαστήρι κατασκευής χαρταετού. Παιδιά όλων των ηλικιών θα μυηθούν στην παραδοσιακή τέχνη κατασκευής χαρταετού και ψαλίθρας με τη βοήθεια των δασκάλων του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης.

ΒΡΑΔΙΑ ΡΕΤΡΟ

6.30 – 7.30 μ.μ. Κεντρική πλατεία: Χορωδία Ελίμειας & Χορωδία Μακεδνών.

Γλέντι και χορός με τραγούδια ρετρό

ΒΡΑΔΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΒΟΪΟΥ

7.30 – 8.00 μ.μ Κεντρική Πλατεία: Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας «Μαρκίδες Πούλιου», Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλλογος Σιάτιστας «Ο Άγιος Μόδεστος», Φιλαθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος Εράτυρας «Η Σέλτσα», Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατινής, Πρότυπος Πολιτιστικός Σύλλογος ΖΕΠ.

8.00 – 8.30 Κεντρική Πλατεία: Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης «Ο Αιμιλιανός», Σύλλογος Βοϊοτών Κοζάνης «Η Αγία Παρασκευή», Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης.

8.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Σκ΄ρκας

9.00 μ.μ Φανός Σκ΄ρκα: Άναμμα & γλέντι του Φανού

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

11.00 Κεντρική Πλατεία – Κεντρικοί Πεζόδρομοι: Sourd Games για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου με διοργανωτές τους Προσκόπους και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Κοζάνης.

ΒΡΑΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΧΩΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ)

7.00 – 7.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Συμμετέχουν: Σύλλογος Γυναικών Φούφα «Η Αγία Παρασκευή», Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας, Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργων «Καστράνιτσα», Πολιτιστικός Σύλλογος οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας «Η μέρα», Πολιτιστικός Σύλλογος «Αναγέννηση Κοζάνης».

7.30 – 8.30 μ.μ. Στον Κεντρικό Πεζόδρομο: Καρναβαλιστές νεολαίοι στους δρόμους του κέντρου. Γλέντι και χορός συνοδεία χάλκινων πνευστών.

8.30 μ.μ. -9.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Αλώνια. Χορευτικό Ενηλίκων & Φανός

9.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Νεολαίας

9.00 μ.μ. Φανός Αλώνια: Άναμμα & γλέντι του Φανού

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

ΒΡΑΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

7.30 μ.μ – 8.30μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Χορευτικά Τμήματα Μακεδνών, Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, Χορευτικού Ομίλου Κοζάνης, Φίλων της Παράδοσης, Κόζιανη

8.30 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Φανός Λάκκος τ΄Μάγγαν

9.00 μ.μ. Φανός Λάκκος τ΄ Μάγγαν: Άναμμα & γλέντι του Φανού

9.00 – 10.00 μ.μ Κεντρική Πλατεία: «The Bahalows band» ξεκινούν το Πάρτι Νεολαίας»

10.00 μ.μ Κεντρική Πλατεία: Πάρτι Νεολαίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Κοζάνης.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 26 Φεβρουαρίου 2017

11.00 π.μ. – 1μ.μ. Κεντρική Πλατεία «Δοκιμάζουμε τα τοπικά μας προϊόντα». Γαστρονομική Εκδήλωση οργανωμένη από επιχειρήσεις και τοπικούς παραγωγούς, με γευσιγνωσία προϊόντων της περιοχής και δυνατότητα επίσκεψης σε καταστήματα πώλησης των ειδών αυτών, τα οποία θα ανοίξουν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

12.00 μ.μ. Κεντρική Πλατεία: Συναυλία παραδοσιακής Κοζανίτικης μουσικής με ακούσματα από την εποχή των Τούλη Καλέα, Καραματσούκα Θωμά (Γκατζαλάτζα) και Κων/νου Μπούκου. Συμμετέχουν οι μουσικοί Θωμάς Καραματσούκας: κλαρίνο, Μιχάλης Γκατζιούρας: τρομπέτα, Κώστας Ζουζός: σαξόφωνο, Νίκος Καρδογιάννης: ακορντεόν και Παντελής Λιούλιος: κρουστά.

15.00 μ.μ. Παύλου Μελά έως τέρμα Πλατείας Αριστοτέλους: Παρέλαση Αρμάτων και ομάδων μεταμφιεσμένων

Μετά το πέρας της παρέλασης:. Άναμμα Φανού στην Κεντρική Πλατεία από τον Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λευτέρη Ιωαννίδη. Δεξίωση στο Δημαρχείο

20.30 Άναμμα όλων των Φανών: Άι Δημήτρης, Άι Θανάσης, Αλώνια, Αριστοτέλης, Γιτιά, Κασμερτζίδις, Κεραμαριό, Κρεβατάκια, Λάκκους τ’ Μάγγαν, Μπουντανάθκα, Π. Μελάς, Πηγαδ’ απ’ του Κεραμαριό, Πλατάνια, Σκ’ρκα

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

«ΦΤΟΥ ΠΙΠΕΡΙ»

Λαϊκά γαμοτράγουδα, πιπεράτα παραμύθια και μασάλια όλα τσ΄ Αποκριάς

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, Ώρα: 9.00 μ.μ., Μικρό Θέατρο Οχληρών

Αφήγηση: Ανθή Θάνου

Κιθάρα-Τραγούδι: Αλέξης Μακρής

Βιολί: Γιάννης Μαρουλάκης

Γενική είσοδος 5€

Πληροφορίες / Κρατήσεις Τηλ: 24610 24062, 6987991949

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΚΑΝΑΝΚΑΙΡΙΣΙΟΙ»

«ΙΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΙΡΙΣΤΑΤΙΚΑ»

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μανώλης Μαρκόπουλος

Από Σάββατο 18 έως 25 Φεβρουαρίου, ώρα 9.30 μ.μ.

Γενική Είσοδος: 7 ευρώ

Αίθουσα Φίλιππος (Λέσχη Αξιωματικών)

Πληροφορίες: 6948532588

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΣΜΙΡΤΖΗΔΩΝ

«Τ’Σ ΓΛΥΚΑΣ ΤΑ ΙΛΙΑΤΣΙΑ»

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιάννης Πλόσκας / Γκουλέμας Μάστορας Γιώργος

Σκηνικά: Γκλούμπος Γιώργος / Μπέμπης Βαγγέλης

Επιμέλεια Κειμένου: Παπαδημητρίου Δημήτρης

Μουσική Επιμέλεια: Πανούλης Καρδογιάννης,

Επιμέλεια Φωτισμού: Λιόφας Νίκος,

Επιμέλεια προγράμματος: Λιόφα Τάσα

Ενδυματολόγος: Φωτεινή Λάκκα

Μακιγιάζ: Καρακοντή Ειρήνη / Νιάνου Αναστασία

Σάββατο 18 /2/2017 έως και Παρασκευή 24/2/2017 ώρα 9.00 μ.μ.

Το Σάββατο 25/2/2017 Ώρα έναρξης 7.00 μμ ακριβώς.

Γενική Είσοδος: 6 ευρώ

Αίθουσα Τέχνης

Καθημερινά 6 00 μμ.

Προπώληση :Στο κατάστημα «ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΜΠΕΜΠΗΣ» (Στοάς 12, πίσω από τον ΟΤΕ)

Ώρες 10.00 πμ έως 14.00 μμ καθημερινά τηλ. 24610 22251.

Πληροφορίες:2461029400 & 6932646662

Τα έσοδα θα διατεθούν στο σύλλογο «Ατόμων με Αυτισμό Ν.Κοζάνης»

600 εισιτήρια θα διατεθούν για τα ΚΑΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΦΙΛΗ «ΤΟΥ Α»

Κείμενο –Γιώργος Παφίλης

Κυριακή 19/2/2017έως και 25/2/2017 Ώρα 9 μ.μ.

Κυριακή 26/2/2017 ώρα 19.00 μ.μ.

Κινηματοθέατρο «Ολύμπιο»

Γενική είσοδος:7 ευρώ, Φοιτητικό-μαθητικό-άνεργοι:5 ευρώ

Πληροφορίες: Εφημερίδα ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 2461033681 & 28551

Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΑΝΗ

Τσικνοπέμπτη 16/2/2017 19:00 Έναρξη Απόκρεων

Άναμμα όλων των Φανών

Φανός «Μύλος» Γιορτή Πλακατσίγκας

Κυριακή 19/2/2017 Φανός «Μυρμήγκου»

Δευτέρα 20/2/2017 19:00 Άναμμα Φανού «Ιτιάς»

Τρίτη 21/2/2017 19:00 Άναμμα Φανού «Μύλος»

Τετάρτη 22/2/2017 19:00 Άναμμα Φανού «Λακουστά»

Πέμπτη 23/2/2017 19:00 Άναμμα Φανού «Χορταρίτσια»

Παρασκευή 24/2/2017 19:00 Άναμμα Φανού «Μυρμήγκου»

Σάββατο 25/2/2017 19:00 Κεντρική Πλατεία Άναμμα Φανού Π.Μ.Σ Αιανής

«Η Πρόοδος»

Κυριακή 26/2/2017 16:00 Κεντρική Οδός Αιανής. Παρέλαση Φανών με άρματα

21:00 Άναμμα όλων των Φανών

Λήξη Απόκρεων

ΚΡΟΚΟΣ

Σάββατο 18/2 20:30 Άναμμα Φανού «Γερακάκι»

Κυριακή19/2 11:00 Κεντρική Πλατεία: Παρέλαση αρμάτων και Ομάδων Μεταμφιεσμένων

Τετάρτη 22/2 21:00 Πνευματικό Κέντρο Κρόκου Πάρτυ Μεταμφιεσμένων

Σάββατο 25/2 18:00 Κεντρική Πλατεία Άναμμα Παιδικού Φανού

Κυριακή 26/2 20:30 Κεντρική Πλατεία Άναμμα Φανού

ΑΝΩ ΚΩΜΗ

Τσικνοπέμπτη 16/2 16:00 Προαύλιο του Συλλόγου: Άναμμα Παιδικού Φανού

Κυριακή 26/2 17:00 Κεντρική Πλατεία: Παρέλαση με άρματα

ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ

Σάββατο25/2 Παιδικός χορός στο χώρο του συλλόγου στις 18.00μμ

Κυριακή 26/2 Άναμμα φανού στο χώρο του συλλόγου στις 19.00μμ

ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σαββάτο 18/2

19:00 Άναμμα Φανών στην Τοπική Κοινότητα Χρωμίου

Κυριακή 19/2

17.00 Άναμμα Παιδικού Φανού στην Πλατεία του χωριού Λευκοπηγής

19:00 Άναμμα Φανού στην Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας

19:30 Άναμμα Παιδικού Φανού στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Κυριακή 26/2

20:00 Άναμμα Φανού στην Τοπική Κοινότητα Κήπου

19:00 Άναμμα Φανού στην Τοπική Κοινότητα Σπάρτου και Ροδιανής

20:30 Άναμμα Φανού στην Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής και Καισαρειάς

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Φεβρουαρίου

Στις παρακάτω τοποθεσίες προσφέρονται νηστίσιμα από Συλλόγους:

10.00 Εξωκκλήσι Σταυρού, πολιτιστικός Σύλλογος Ροδιανής

10.00 Πάρκο Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδίτσας

10.00 Εξωκλήσι Αι Λια Κάτω Κώμης, Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Κώμης «Αριστοτέλης»

10.00 Πλατεία Κερασιάς, Αθλητικός & Μορφωτικός Σύλλογος Κερασιάς «Ελιμειακός»

11.00 Εξωκλήσι Αγίου Πνεύματος, Δημοτική Ενότητα Κρόκου & Πολιτιστικός Σύλλογος Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»

11.00 Αγία Παρασκευή Κοζάνης, Σύλλογος Σαμαριναίων Κοζάνης

11.00 Πλατεία Ρυμνίου, Πολιτιστικός Σύλλογος & Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου

11.00 Πτελεά Αθλητικός- Μορφωτικός Σύλλογος «Δόξα» Πτελεάς.

11.00 Παναγία Καισαρειάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Καισαρειάς «Τα 7 πλατάνια»

11.00 Χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Κώμης, Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Κώμης

11.00 Αίθουσα Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Χρωμίου «Ρωμιοσύνη»

11.30 Ιππικό Κέντρο, Πετρανά Ιππικός Σύλλογος Κοζάνης

12.00 μμ Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρανών στο χώρο του συλλόγου.

12.00 μμ Ο Σύλλογος Πολυμύλου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και την τοπική ενορία στην αίθουσα της εκκλησίας.

12.00 Εξωκλήσι Αγίου Αθανασίου Αγίας Παρασκευής, Μορφωτικός, Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

12.00 Ψηλός Αηλιάς Κοζάνης, Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Κοζάνης

12.00 Καταφύγιο Σμάθκο Κοζάνης, Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης

12.00 Μελίσσια, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μελισσίων

12.00 Δάσος Κουρί Κοζάνης/Κατασκηνωτικό Κέντρο Γ. Χαλκιάς, Ένωση Παλαιών Προσκόπων Κοζάνης

13.00 Περιοχή Σμάθκο Κοζάνης, Σύλλογος Κασμιρτζήδις

Τα τμήματα των Φανών συνοδεύει η Φιλαρμονική του Δήμου «Πανδώρα» υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Πάρι Καραχάλιου

* Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής θα λειτουργεί τις καθημερινές 8:00 – 15:00, το Σαββατοκύριακο 8:00 – 18:00 και την Καθαρή Δευτέρα 8:00 – 18:00.

* Το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης θα λειτουργεί καθημερινά 8:30 – 14:00 & 17:30 – 20:00, το Σάββατο 25/2 9:00 – 14:00 και την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς θα παραμείνει ανοιχτό όλη την ημέρα.

* Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης θα λειτουργεί τις καθημερινές 8:00 – 21:00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δήμος Κοζάνης

Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Πρόεδρος: Φανή Φτάκα – Τσικριτζή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Παύλου Μελά & Αυλιώτη γωνία, Τηλ. 24610 – 29843, 21285, 23356 & 24613 50300

Fax: 24610-29163• E-mail: oapnkozanis@gmail.com

Ηλεκτρoνική Σελίδα www.oapnkozanis.gr





















