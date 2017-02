Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του φεστιβάλ The Island of Love στη Λέσβο! Η πρώτη από μια σειρά από περισσότερες από είκοσι δράσεις ήταν η έκθεση με τίτλο «Τα Φτερά του Έρωτα», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης.

Η έκθεση δέχθηκε από την πρώτη ημέρα δεκάδες επισκέπτες, που είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν έργα Λέσβιων εικαστικών, που δημιουργήθηκαν ειδικά για το φεστιβάλ The Island of Love, δίπλα από έργα μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Τσαρούχης ή ο Ματίς, που ανήκουν στη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης. Όλα εμπνευσμένα από τον Έρωτα, την Αγάπη και το φετινό θέμα του πρώτου φεστιβάλ, «Τα Πουλιά».

Στην αρχή της εκδήλωσης, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και εμπνεύστρια του φεστιβάλ Φερενίκη Τσαμπαρλή μίλησε στους επισκέπτες για το The Island of Love, την κεντρική δράση φιλοτέχνησης των γλυπτών πτηνών, από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, άλλα και για τις παράλληλες εκδηλώσεις, που θα ακολουθήσουν. Ειδική αναφορά έκανε, επίσης, στην ομάδα διοργάνωσης, που αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές, που τους τελευταίους μήνες δούλεψε σκληρά για να προσφέρει στο κοινό της Λέσβου και τους επισκέπτες της, το μεγάλο φεστιβάλ του The Island of Love.

Ο υπεύθυνος των εικαστικών εκθέσεων του φεστιβάλ, Δημήτρης Γκουρδόγλου, ευχαρίστησε με τη σειρά του όλους τους καλλιτέχνες, που εμπιστεύθηκαν στην ομάδα διοργάνωσης έργα τους για την συγκεκριμένη έκθεση.

Από πλευράς Δήμου Λέσβου, που είναι ένας εκ των υποστηρικτών του φεστιβάλ The Island of Love, παρέστη ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Αστυρακάκης. Απευθυνόμενος στην ομάδα διοργάνωσης έδωσε τα συγχαρητήρια του και ευχήθηκε για την επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ σημείωσε πως οι αμιγώς πολιτιστικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ The Island of Love της ομάδας ΙΔΕΑ, σε συνδυασμό με τις θρησκευτικού και τουριστικού χαρακτήρα δράσεις του Δήμου Λέσβου για την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου, προσφέρουν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων στους πολίτες του νησιού, για όλο αυτό το διάστημα.

Η έκθεση θα λειτουργεί έως και τις 15 Φεβρουαρίου, τις καθημερινές 11πμ έως 2μμ και 6μμ έως 9μμ και τα Σαββατοκύριακα 11πμ έως 2μμ. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν οι Αργυρώ Μαυροπούλου – Καραγκίκα, Μάκης Αξιώτης, Ευδοξία Μουταφτσή, Μαρία Γιαννίκου, Μαρία Καλλιπολίτη, Καίτη Μεσηνέζη, Λουκάς Λουκίδης, Μαρσέλα Κρουζ, Σύλβια Λαϊνά, Δημητρης Καραπιπέρης, Κώστα Μανιατόπουλος, Στρατής Αθηναίος, Δέσποινα Στεφανόγλου, Γεώργιος Μαρινέλλης, Φανή Αχειμάστου, Μιχαήλ Σιφναίος, Ανίκ Ντούνια, Καίτη Καρακόντη, Έλενα Βουδουρέλλη, Ειρήνη Κουτσομύτη, Amelia Dolgana, Δήμητρα Μουτζούρη, Θεοφάνης Τάκος, Μαγδαληνή Βασίλα, Γιώργος Κατσαρός, Μιχάλης Κολοκοτρώνης, Μαρία Καραγιάννη, Διονύσης Αναστόπουλος, Θάλεια Γεωργιάδου, Βανιώ, Λένα Τριανταφύλλου, Στέλλα Πλιόλιου, Μιχάλης Πιτσιλαδής άλλα και ο 17χρονος ζωγράφος F.K., από το Ιράν.

Ενθουσίασε το κοινό η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2»

Λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια, στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια εξαιρετική παράσταση, που συνοδεύουν και διθυραμβικές κριτικές.

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και η Αθηνά Μουστάκα ερμήνευσαν μοναδικά τους ρόλους του Ρωμαίου και Ιουλιέτας, αντίστοιχα, άλλα και όλους εκείνους, που συνθέτουν το εκπληκτικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, με την “παρέμβαση” του μουσικού Κώστα Γάκη σε… κρίσιμες στιγμές του έργου.

Οι θεατές όχι μόνο είδαν, άλλα “συμμετείχαν” κιόλας σε ένα κλασσικό έργο, δοσμένο με μια εναλλακτική προσέγγιση στην αφήγησή του και “ποτισμένο” έξυπνα με αναφορές, τόσο στη σύγχρονη κουλτούρα, όσο και στην επικαιρότητα. Αντίστοιχη των εναλλαγών του κλασσικού με το σύγχρονου, ήταν και η εναλλαγή των συναισθημάτων του κοινού στο πέρασμα από το (κάπως ελαφρύ) πρώτο στο σαφώς πιο δραματικό δεύτερο. Στο τέλος της παράστασης ενθουσιασμένοι και όρθιοι χειροκροτούσαν τους συντελεστές, στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ.

Οι επόμενες δράσεις

Το φεστιβάλ συνεχίζεται με τα εγκαίνια τριών ακόμη εκθέσεων: έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Φως το Ερωτικόν» από τη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, από τις 2/2, έκθεση εικονογραφικού κολάζ της Εμινέ Μπερκάν με τίτλο «Ερωτικές Υποθέσεις» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης από τις 3/2 και έκθεση λαϊκής τέχνης με τίτλο «Έρωτας και Πουλιά» στο Επιμελητήριο Λέσβου από τις 6/2. Μεσολαβούν επίσης, η συναυλία του Νίκου Ζιώγαλα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στις 4/2, άλλα και δημιουργικά εργαστήρια και αφηγήσεις παραμυθιών το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Φεβρουαρίου.

Όλες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ στο www.islandoflove.eu/events

Σημειώνουμε, πως το φεστιβάλ The Island of Love διοργανώνεται από την μη κερδοσκοπική ομάδα ΙΔΕΑ, αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λέσβου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Λέσβου.

