Με τις καλύτερες των εντυπώσεων αναχώρησαν από τη Μαγνησία την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, οι 30 Έλληνες και ξένοι bloggers που φιλοξενήθηκαν για ένα διήμερο στο Πήλιο, μετά από την ανταπόκριση της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων στο αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων Βόλου για τη συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης δράσης.

Κατά την διήμερη παραμονή τους στο Πήλιο ακολούθησαν συγκεκριμένες διαδρομές του Πηλίου, γνώρισαν τα πηλιορείτικα χωριά και την αρχιτεκτονική τους, έμειναν μαγεμένοι από τον συνδυασμό βουνού και θάλασσας και απόλαυσαν τη θέα από τον ορεινό όγκο της Μαγνησίας προς το Αιγαίο και τον Παγασητικό κόλπο.

Οι 30 bloggers ανήκουν στην ομάδα Travel Bloggers Greece και εξειδικεύονται στην προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών τουριστικών προορισμών, μέσω των ιδιαίτερα δημοφιλών blogs τους, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: A Greek Adventure, Dave’s Travel Pages, Eikones kai psithyroi, Family Goes Out, Laurenaki, Life Beyond Borders, Meet Culture, My Greece-My Travel, Passion for Greece Photografphy Traveler, Serbian Girl in Greece, Travelpassionate, 365 Days of Bliss, Travel Bloggers Greece Global, The Tiny Book και άλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σελίδες τους είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο κοινό καθώς σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία έχουν περίπου 392.000 επισκέψεις το μήνα (page views) ενώ ακολουθούνται από 180.500 άτομα.

Την ομάδα των 30 bloggers συνάντησε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, η οποία τους ευχαρίστησε για την επιλογή τους να επισκεφθούν τη Μαγνησία και να καταγράψουν τις ομορφιές του Νομού, τονίζοντας παράλληλα ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων πάντα στηρίζει τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν και δημοσιεύουν είτε σε έντυπα, είτε μέσω ιστοσελίδων, τη Μαγνησία, την ιστορία της, τις ομορφιές της, την Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και πάντα ανταποκρίνεται σε στοχευμένες δράσεις και αιτήματα φορέων που κρίνονται ότι ωφελούν τον τόπο.

«Εκτιμούμε ότι η φιλοξενία των bloggers στην περιοχή μας, σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Βόλου, αλλά και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο κομμάτι του τουρισμού, θα έχει πολλαπλά οφέλη καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και προβολή της τουριστικής φυσιογνωμίας της Μαγνησίας μέσω των δημοσιευμάτων στα συγκεκριμένα blogs. Αναμένουμε την κατάθεση και νέων αιτημάτων σχετικών που να αφορούν και σε άλλα μέρη της Μαγνησίας».