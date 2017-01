Με την ορκωμοσία στο Καπιτώλιο και την παρέλαση επί 2,4 χιλιόμετρα κατά μήκος της Pennsylvania Avenue, ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στον Λευκό Οίκο για να παραλάβει και επίσημα τη σκυτάλη από τον Μπαράκ Ομπάμα την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου.

Το νέο προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε στην Ουάσινγκτον ένα 24ωρο πριν από την τελετή ορκωμοσίας.

O Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος μέσω Tweeter στον αμερικανικό λαό δήλωνε βέβαιος ότι με τη βοήθειά του μπορεί να ξανακάνει μεγάλη την Αμερική.

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2017