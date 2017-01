Η παράσταση «Μία μέρα και Ενάμισης χρόνος» είναι εμπνευσμένη από την ιστορία Εκείνος κι Εκείνη του Ταϊβανού εικονογράφου και συγγραφέα Jimmy Liao. Η πρωτότυπη δουλειά του Eilon Morris και της Ζωής Κατσιλέρου που έκανε πρεμιέρα στην Σκωτία τον Σεπτέμβρη του 2016, έρχεται στο BlackBox, (Βασ. Όλγας 65 και Φλέμινγκ 2, T: 2310829254) για τρεις μόνο παραστάσεις στις 4, 5 & 6 Ιανουαρίου 2017. Μία παράσταση αφιερωμένη στη ρουτίνα, την απομόνωση, τη μοναξιά και τη λαχτάρα για συντροφικότητα. Συνδυάζει μινιμαλιστικές χορογραφίες, μουσική/ηχοτοπία, περιγραφικό και ποιητικό λόγο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Δύο διπλανά διαμερίσματα σε μία πόλη, ένας άντρας και μία γυναίκα βουτηγμένοι στη ρουτίνα τους, βιώνουν τη μοναξιά και την μοναχικότητα. Παράλληλες ζωές, άπειρες πιθανότητες, μια τυχαία συνάντηση. Οι δύο ερμηνευτές έρχονται αντιμέτωποι με τις ήχους και τις αναμνήσεις της συνάντησης αυτής μέσα στην αυστηρά οργανωμένη ρουτίνα τους. Οδηγός στη μνήμη τους ένας χάρτης στο πάτωμα˙ ένα μονοπάτι που ακολουθούν ώστε να επιστρέψουν στην έκσταση της μιας στιγμής. Η ποιητική σύνθεση της κίνησης, του ήχου, της σκηνογραφίας και του λόγου θολώνει τα σύνορα μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού δημιουργεί μία άστατη επανάληψη γεγονότων που θυμίζει καθημερινότητα.

Συντελεστές

Χορογραφίες-Μουσική Σύνθεση-Κείμενο: Eilon Morris & Ζωή Κατσιλέρου

Performers: Eilon Morris & Ζωή Κατσιλέρου

Παραστάσεις

4, 5 & 6 Ιανουαρίου 2017

Ημέρες και ώρα παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη στις 21:00 και Παρασκευή στις 18:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10,00€, φοιτητικό, ανέργων 8,00€, ατέλειες 5,00€

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr, Public, Reload, Media Markt Seven Spots, 11876, και στο ταμείο του Blackbox

Ώρες ταμείου: Δευτέρα – Κυριακή 10:30-13:30, 17:30-21:00

Βιογραφικά

Η Ζωή Κατσιλέρου είναι ηθοποιός, voice coach και μουσικός. Είναι μέλος της ομάδας NoVan Theatre Group με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Natural Voice Practitioners’ Network και solo performer. Κάτοχος πτυχίου «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές» (Πανεπιστήμιο Μακεδονία) και master «MLitt in Theatre Practices» (University of Glasgow), η Ζωή εξειδικεύεται στη σχέση φωνής και σώματος του ηθοποιού. Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της έρευνας, αφοσιώθηκε στην εξέταση της συνομιλίας μεταξύ χορογραφίας και λόγου απαντώντας στην ερώτηση «What lies beneath language?» (Τι κρύβεται κάτω από τον λόγο;). Επί του παρόντος, συνεργάζεται με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Frankie Armstrong ερευνώντας τη σχέση του ποιητικού λόγου με την κίνηση. Διδάσκει σωματικό θέατρο, υποκριτική και φωνητική στο Royal Conservatoire of Scotland (RSC) και παραδίδει μαθήματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Συμμετείχε σε residencies σωματικού θεάτρου σε Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Συνεργάζεται με καλλιτέχνες διαφόρων ειδικοτήτων: performers, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικούς, συνθέτες, φωτογράφους και γλύπτες.

Ο Eilon Morris είναι κρουστός και ηθοποιός. Τα τελευταία δεκαοχτώ χρόνια εργάζεται σαν performer, συνθέτης και εκπαιδευτής στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Είναι βασικό μέλος των DUENDE και OBRA Theatre Co, καθώς επίσης καλλιτεχνικός συνεργάτης του Whitestone Arts και ερευνητικό μέλος του Centre of Psychophysical Performance Research. Από το 2004 δουλεύει σαν συνθέτης και μουσικός στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, όπου και συμμετέχει στην παραγωγή Gaudete των OBRA Theatre Co, ως performer σωματικού θεάτρου, συνθέτης και μουσικός. Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού του το 2013, ο Eilon έγραψε το βιβλίο με τίτλο “Rhythm in Acting and Performance”, ερευνώντας την χρήση του ρυθμού στην υποκριτική και το θέατρο, το οποίο θα εκδοθεί τον Ιούνιο του 2017 από την Methuen Drama.