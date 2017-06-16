Η Οργανωτική Επιτροπή Περιφερειακού Συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης διοργανώνει ανοιχτό διάλογο με τους βασικούς Επιχειρηματικούς, Παραγωγικούς και Κοινωνικούς Φορείς της Θεσσαλίας, την Κυριακή 18 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, στο ξενοδοχείο «Ξενία», στο Βόλο.
Επιτροπές συνεδρίου και οριστικό πρόγραμμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ -ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΞΕΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ 18/6/2017
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
MEΛΗ:
1. ΜΑΡΙΑ ΓΙΤΣΗ, ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2. ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΓΡΑΜ. ΔΗ.ΜΑΡ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΡΑΜ. Ν.Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΡΑΜ. Ν.Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜ. Ν.Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΕΚΠΡΟΣ. ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. ΑΣΠΑ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4. ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΑΜ. ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ START UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6. ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
1. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ
2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ , ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ-ΔΗΣΥ
3. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗ.ΜΑΡ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσέλευση: 09.30΄- 10.00΄
Εναρξη: 10.00΄
Λήξη : 15.00′
Άνοιγμα:
– ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ,
Κεντρική Εισήγηση:
– ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ , ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ομιλίες Εκπροσώπων Κομμάτων ΔΗ.ΣΥ
– ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ.Ο.ΔΗ.ΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
– ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Εισαγωγική τοποθέτηση για το Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ :
– ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Α. ” ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Αναπτυξιακές προτεραιότητες για τη Θεσσαλία για την επόμενη προγραμματική περίοδο – Πόλοι ανάπτυξης και έξυπνη εξειδίκευση»
Εισηγητές
– ΑΣΠΑ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ
– ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
– ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ
Παρεμβάσεις
– ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ.Β.Θ.Κ.Ε
– ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΗΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
– ΒΑΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Κ.Β
Συντονισμός συζήτησης
– ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις- Ανοιχτή Συζήτηση με τους συμμετέχοντες
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 12.30′- 13.00’
Β. ” ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Ανάπτυξη με ποιούς θεσμούς, ποιά εργαλεία και ποιό ρόλο στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση”
Εισηγητές
– ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ
– ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
– ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Παρεμβάσεις
— ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ, ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
– ΚΑΘΗΓ. ΠAN.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
– ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Κ.Ε.Δ.Ε
– ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Συντονισμός συζήτησης
– ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις- Ανοικτή Συζήτηση με τους συμμετέχοντες
Συμπεράσματα
– ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ