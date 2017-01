Αναλυτικά παραδείγματα και χρηστικές πληροφορίες που αφορούν στη νέα εγκύκλιο για το «πλαστικό» χρήμα.

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (νερού ρεύματος, φυσικού αερίου, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, κοινόχρηστα, διόδια, εισιτήρια, ασφάλιστρα, δημοτικά τέλη, είναι οι δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στη νέα εγκύκλιο για το «πλαστικό» χρήμα.

Το σύστημα είναι υπό διαμόρφωση, καθώς, για παράδειγμα 8 στις 10 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν POS, (μηχανήματα αποδοχής καρτών) προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να προβαίνουν σε αγορές με κάρτα.

Το αφορολόγητο και με αποδείξεις ισχύει για συνταξιούχους άνω των 70 ετών, για άτομα με αναπηρία πάνω από 80% αλλά και για δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος, φορολογούμενους οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές έως 500 κατοίκων και νησιών με κατοίκους έως 3.100 κατοίκων.

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της εγκυκλίου αφορά στα ζευγάρια είναι οι δαπάνες είναι ατομικές και ο κάθε ένας χτίζει από μόνος του, το αφορολόγητό του, αλλά αν τυχόν στερείται ο ένας από τους δύο κάποιο ποσοστό μπορεί να το καλύψει από το πλεόνασμα του άλλου.

Ισχύει και για τα ζευγάρια τα οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο το έχουν δηλώσει και κάνουν κοινή φορολογική δήλωση.

Σημειώνεται ότι εφόσον οι φορολογούμενοι δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα θα πληρώνουν επιπλέον φόρο. Ο φόρος αυτός θα υπολογίζεται στη διαφορά των απαιτούμενων αποδείξεων και των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκαν με συντελεστή 22%.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/336076/enoikia-foroi-kai-doseis-stegastikon-ektos-htisimatos-tou-aforologitou-gia-to-2017/#ixzz4VuPzY8mb

Πηγή: ΕΡΤ1

Ρεπορτάζ: Νίκος Γρυλλάκης

