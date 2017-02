Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 12 ανθρώπους κατά την τέταρτη συναπτή νύχτα βίαιων συγκρούσεων με ομάδες νεαρών σε προάστια βόρεια του Παρισιού. Η ένταση πυροδοτήθηκε από τις κατηγορίες για εξάπλωση της αστυνομικής βίας σε νέες περιοχές, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιβ Λεφέμπρ στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo, περίπου δέκα οχήματα πυρπολήθηκαν από βόμβες μολότωφ που έριξαν νεαροί οι οποίοι συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε περιοχή βόρεια της πρωτεύουσας, όπου σοβαρότερα επεισόδια είχαν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης το 2005. «Σημειώθηκαν νέα βίαια επεισόδια στη διάρκεια της νύχτας», είπε ο Λεφέμπρ.

#France Cars set ablaze and a bus stoned as #aulnaysousbois riots spread to nearby areas. pic.twitter.com/zzHU0zM7zopic.twitter.com/KbhrXpRY3m

