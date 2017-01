Τουλάχιστον 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αμαξοστοιχία του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε τα πρωί της Τετάρτης, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn . Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL

Το τρένο της εταιρείας Long Island Rail Road (LIRR) έπεσε γύρω στις 08.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας), σε ώρα αιχμής, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του τερματικού σταθμού Ατλάντικ που βρίσκεται στην καρδιά του Μπρούκλιν.

Έχουν αναφερθεί 76 ελαφρά τραυματίες στο σημείο του εκτροχιασμού στο Atlantic Terminal στο Μπρούκλιν ήταν το μήνυμα που έστειλε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, λίγο αφότου είχε δώσει έναν πρώτο απολογισμό που έκανε λόγο για 37 ελαφρά τραυματίες.

Πολλοί επιβάτες, που μίλησαν στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο New York 1, περιέγραψαν ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και ότι ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν όταν η αμαξοστοιχία τραντάχτηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν κάτω πολλοί επιβάτες.

Το τρένο μου LIRR έπεσε πάνω στον τερματικό σταθμό Atlantic, είναι τρελό (αυτό που συνέβη), φαίνεται πως υπάρχουν μονάχα κάποιοι ελαφρά τραυματίες, ήταν το μήνυμα που έστειλε στο Twitter ο επιβάτης Άαρον Νιούφελντ, προσθέτοντας κάποιες φωτογραφίες όπου απεικονίζεται ένας άνθρωπος που έχει πέσει στο έδαφος και η σπασμένη πόρτα του βαγονιού.

Σε μια άλλη φωτογραφία διακρίνεται μια σειρά καθισμάτων που έχει αποκολληθεί στο εσωτερικό του βαγονιού.

Προς το παρόν οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία σχετικά με τα πιθανά αίτια του ατυχήματος. Η εταιρεία LIRR επισήμανε μονάχα ότι οι επιβάτες πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Οι περισσότεροι εξ αυτών, που υπέστησαν μώλωπες, παρέμειναν καθισμένοι πιέζοντας με πάγο τα σημεία του σώματός τους που είχαν χτυπήσει.

The @LIRR train was supposed to stop at a bumper & didn't, but glad to report there were no deaths; the most serious injury was a broken leg

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 4, 2017